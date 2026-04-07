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Transiçãop Câmara aprova regras para transição de governo e prevê punição por omissão de dados Texto obriga gestores a repassar informações ao sucessor e facilitar o período de transição entre governos

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (7) um projeto de lei que estabelece regras para a transição administrativa entre governos após as eleições. A proposta cria um conjunto de obrigações para garantir que o chefe do Executivo eleito tenha acesso a informações e condições necessárias para assumir o cargo sem prejuízos à continuidade da gestão pública.

O texto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa para a redação final e, posteriormente, vai para a análise do Senado Federal.

Pelo texto, o período de transição começa após a proclamação do resultado eleitoral e segue até a posse, nos casos em que não há reeleição. Nesse intervalo, o governante que deixa o cargo e o eleito deverão indicar, em até 72 horas, uma equipe de transição formada por representantes de ambos os lados.

A proposta determina que a administração que encerra o mandato tem o dever de facilitar o processo, assegurando acesso a dados, documentos, sistemas e informações sobre contratos e serviços em andamento. Também deverá garantir apoio técnico e disponibilizar estrutura física para o funcionamento da equipe responsável pela transição.

O descumprimento das obrigações pode resultar em sanções administrativas, aplicação de multa e obrigação de reparar danos. O texto ainda prevê agravantes em situações como sonegação de informações, destruição de dados ou intimidação de servidores para dificultar o processo.

Outro ponto aprovado é que os integrantes da equipe de transição não receberão remuneração específica pelo trabalho, exceto quando se tratar de servidores públicos, que mantêm seus vencimentos.

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