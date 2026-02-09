Seg, 09 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda09/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Política

Câmara aprova urgência para Marco Legal do Transporte com subsídios da Cide-Combustíveis

A proposta define que pelo menos 60% dos recursos arrecadados pela Cide-Combustíveis devem ser aplicados nas áreas urbanas

Reportar Erro
Foram 304 votos favoráveis ao requerimento de urgência e 113 contráriosForam 304 votos favoráveis ao requerimento de urgência e 113 contrários - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta segunda-feira, 9, um requerimento de urgência para o projeto de lei que institui o Marco Legal do Transporte Público Coletivo Urbano. Ainda é necessário que os deputados analisem o mérito.

Leia também

• Câmara aprova urgência de projeto que facilita quebra de patente de canetas emagrecedoras

• Lula vai barrar 'trem da alegria' a servidores da Câmara e do Senado

O projeto altera a lei que regula a aplicação dos recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool etílico combustível.

A proposta define que pelo menos 60% dos recursos arrecadados pela Cide-Combustíveis devem ser aplicados nas áreas urbanas. Os repasses servirão de subsídios para as tarifas de transporte público de passageiros e nos programas de infraestrutura de transportes.

Foram 304 votos favoráveis ao requerimento de urgência e 113 contrários. O projeto é defendido pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP). A autoria é do ex-senador Antonio Anastasia e está sob a relatoria do deputado José Priante (MDB-PA).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter