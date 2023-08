Câmara avalia votar nesta semana projeto que prevê remuneração de conteúdo jornalístico

A- A+

Líderanças da Câmara avaliam votar, nesta semana, o Projeto de Lei 2730/2019, que prevê a criação de regras para a remuneração do conteúdo jornalístico nas redes e de artistas pela veiculação dos seus trabalhos no ambiente digital.



Originalmente, os textos integravam o PL das Fake News, mas por ser um texto mais amplo e que tem como foco regular as redes sociais para impedir a disseminação de desinformação e a prática de crimes, líderes da Casa preferiram fatiar o projeto.

Para que o PL 2730/2019 vá à frente, o deputado Elmar Nascimento (União-BA) precisa apresentar um novo relatório sobre o texto. O martelo deve ser batido na reunião de líderes desta terça-feira. O projeto é de autoria da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ).

O fatiamento foi alinhado por Elmar com o relator do PL das Fake News, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP). Com isto, membros da oposição, que se posicionaram contra o PL relatado por Orlando Silva, passaram a se mostrar "mais abertos" ao diálogo.

Artistas têm se mobilizado e pedido a votação do projeto o quanto antes: atualmente, a remuneração dos direitos autorais é feito por meio das gravadoras. A classe defende que o pagamento deve ser feito por meio de uma "gestão coletiva".

Entidades relacionadas à mídia também defendem a criação de critérios para a remuneração do conteúdo jornalístico veiculado na internet.

Veja também

Ato antidemocrático Moraes autoriza Dino a enviar imagens do 8 de janeiro à CPI