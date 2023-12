Câmara avança com projeto que proíbe reconhecimento de união entre mais de duas pessoas

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância e Família da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto de lei que proíbe o registro civil de uniões poliafetivas, ou seja, entre mais de duas pessoas.

A proposta foi aprovada por 9 votos contra 3. O texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que vai analisar a legalidade da proposta — se aprovado nessa etapa, não precisa passar pelo plenário e vai para o Senado.

Contrária ao projeto, a deputada Erika Kokay (PT-DF) argumentou que o texto fere os princípios constitucionais que deram legalidade a outras expressões de família além daquela formada por um homem, uma mulher e filhos.

"Você não pode ter a exclusão do acesso ao cartório em uniões que são uniões estabelecidas por pessoas adultas, com livre consentimento, e pautadas no próprio afeto. Quem é que acha que pode reger as relações? Ou quem é que acha que pode reger as famílias ou determinar quais são as famílias que precisam e que podem existir?", questionou.