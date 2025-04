A- A+

Olinda Câmara de Olinda aprova título de cidadão olindense para João Campos Votação ocorreu no mesmo dia em que ex-presidente Jair Bolsonaro também recebeu honraria

Nesta terça-feira (8), mesmo dia em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu aprovação para se tornar cidadão de Olinda, os vereadores da Câmara Municipal se reuniram para votar o Decreto Legislativo nº 7 de 2025, que concedeu o título de cidadão olindense ao prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Entre os 17 parlamentares da Casa Bernardo Vieira de Melo, votaram a favor da homenagem os vereadores Saulo Holanda, Mizael Prestamista (PSD), Ricardo Sousa (Avante), Alessandro Sarmento (PL), Sardinha Leal (Agir), Himilcon Rangel (MDB), Iran Barbosa (DC), Márcio Barbosa (Avante), Simplício Wanderley (PV), Jadilson Bombeiro (PL), Eugênia Lima (PT), Vlademir Labanca (PV) e Professor Marcelo (PSD).

Três dos cinco vereadores do PSD se ausentaram da votação: Jesuíno, Denise e Felipe Nascimento, integrantes do mesmo partido da prefeita Mirela Almeida e da governadora Raquel Lyra. Também não participou da sessão o vereador Biai (Avante).

Após a aprovação do título, alguns vereadores posaram para uma foto ao lado de um banner com os dizeres: “João Campos, futuro de Pernambuco e do Brasil”.





Veja também