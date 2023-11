A- A+

Ex-primeira-dama Câmara de SP aprova título de cidadã paulistana a Michelle Bolsonaro Projeto contou com o apoio da base do prefeito Ricardo Nunes

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, nessa quarta-feira (1º\0, por 37 votos favoráveis e 15 contrários, o título de cidadã paulistana à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O projeto, de autoria do vereador Rinaldi Digilio (União), contou com o apoio da base do prefeito Ricardo Nunes, que tenta garantir o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro à sua reeleição em 2024.

A entrega da horaria se dará em sessão solene na Câmara Municipal, que ainda deverá ser convocada pelo presidente da Casa, vereador Milton Leite (União). Ao justificar o projeto, Digilio destacou a atuação da ex-primeira-dama em causas relacionadas a pessoas com deficiência:

"Foi intercessora de uma Medida Provisória assinada pelo presidente Bolsonaro em 4 de setembro de 2019, em que se aplica o direito de pensão vitalícia a crianças portadoras de microcefalia, em virtude do vírus da Zika. Com o novo termo assinado, possibilitou que os pais adquirissem um emprego e aumentassem a renda familiar", diz ele.

Vereadores da oposição criticaram a proposta. "Hoje os bolsonaristas aprovaram a entrega do título de cidadã paulistana à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Votei contra, já que ela não fez nada de bom para a nossa cidade", escreveu Luna Zarattini (PT) nas redes sociais.

O vereador Celso Giannazi, do PSOL, chamou de "escárnio" o título. "Não podemos homenagear alguém que é alvo de vários processos judiciais, sob o risco de depois termos de cassar essa homenagem. Isso já aconteceu na Câmara", escreveu ele, no X (antigo Twitter).

