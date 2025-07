A- A+

SÃO PAULO Câmara de SP aumenta vale-refeição de servidores para R$ 93 por dia; reajuste é o dobro da inflação Casa afirma que usou a variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) para atualizar o valor do benefício

A Câmara Municipal de São Paulo aumentou em 9,41% o valor do vale-refeição dos servidores do Legislativo, que passarão a receber R$ 93 por dia. O percentual de reajuste foi o dobro da inflação acumulada no período, de 5,48%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA).

A Casa justifica que considerou a variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) para atualizar o benefício. “Foi considerada a variação do índice de preços de serviços de alimentação na cidade de São Paulo, medida pelo IPC-Fipe, compreendido o período de março de 2024 a fevereiro de 2025”, diz nota enviada ao Globo.

O novo valor foi publicado durante o recesso parlamentar, em edição do Diário Oficial da segunda-feira (21), três meses após o reajuste salarial de 5,06%, publicado em abril. Além do vale-refeição, os servidores recebem um vale-alimentação de cerca de R$ 2.000, benefício que não se estende aos vereadores.

Além do benefício, os servidores do Legislativo tiveram um reajuste maior do que os servidores municipais neste ano. Em abril, o aumento dos servidores municipais foi estabelecido em 5,2%, parcelado em duas vezes: uma de 2,6% a partir de maio e outra de 2,55% a partir de maio de 2026.

Na época, a proposta gerou debate, e professores e servidores da Prefeitura paralisaram as atividades por 20 dias, entre abril e maio. A demanda era por um reajuste de 12,9% nos salários.

Além dos benefícios relacionados à alimentação, também foi reajustado, neste ano, o auxílio saúde dos servidores da Câmara e do Tribunal de Contas do Município (TCM). Atualizado em 22%, os tetos, que eram de R$ 654,86 para aqueles entre 0 e 18 anos, e de R$ 5.892,63 para aqueles com 59 anos ou mais. Eles passaram para R$ 798,93 e R$ 7.189,01, respectivamente.

