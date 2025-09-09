Ter, 09 de Setembro

anistia

Câmara deixa debate sobre anistia para depois de julgamento de Bolsonaro

Durante reunião de líderes, porém, PL pediu para que anistia seja votada na semana que vem

Plenário da Câmara dos Deputados - texto do setor elétrico é uma das prioridades do governo e é uma aposta de medida popular para impulsionar a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da SilvaPlenário da Câmara dos Deputados - texto do setor elétrico é uma das prioridades do governo e é uma aposta de medida popular para impulsionar a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reuniu com líderes partidários e decidiu não fazer nenhum encaminhamento nesta semana em relação ao projeto de lei que anistia condenados em atos golpistas e pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Entre as iniciativas que deverão ser votadas nesta semana pelos deputados está a Medida Provisória do Setor Elétrico, que viabiliza condições para que a conta de energia seja reduzida.

O texto do setor elétrico é uma das prioridades do governo e é uma aposta de medida popular para impulsionar a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O texto já foi aprovado pela comissão mista e está agora sob análise da Câmara. Como a medida perde a validade na próxima semana e ainda precisa ser votada pelo Senado, o governo tenta acelerar a aprovação pelos deputados.

A iniciativa foi citada pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, entre as prioridades do governo.

A petista reuniu ontem ministros do Centrão para cobrar empenho contra a anistia e fazer com que eles convençam seus partidos a dar foco para as demandas do Palácio do Planalto.

Por outro lado, o projeto que isenta quem ganha até R$ 5 mil do Imposto de Renda não foi incluído na previsão de votações desta semana.

Líderes da base governista e da oposição decidiram que a semana será focada em analisar projetos de amplo consenso.

As reuniões na Casa inclusive serão remotas, com a dispensa da presença em Brasília. A ideia é aguardar o fim do julgamento da trama golpista, do qual Bolsonaro é alvo, terminar para que a anistia seja discutida pelos deputados. A previsão é que a conclusão aconteça na próxima sexta-feira.

Apesar disso, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), reforçou na reunião de hoje um pedido para que a anistia entre na pauta de votações da próxima semana.

Também entrarão na pauta pedidos de urgência, que aceleram a votação ao colocar o texto direto em plenário, de projetos que estabelecem critérios para conversão da prisão de flagrante para preventiva e do uso de imóveis controlados pelo crime para fins culturais.

Também há a perspectiva de votar um projeto que regulamenta um programa de fornecimento de alimentos para alunos da educação básica.

– Mais uma vez foi pedido por parte do PL para pautar a anistia, mas a gente tem que trabalhar para que essa pauta não entre. O presidente Hugo reforçou que essa é uma semana de agendas consensuais – disse a líder do PSOL, Taliria Petroni (RJ).

Por sua vez, o líder do PL minimizou o fato de a anistia não ter entrado na lista de votações e disse que isso já estava previsto.

– Essa semana só foi uma pauta mais light, as sessões são remotas, mas eu pedi novamente (a votação da anistia). O presidente (da Câmara) disse que nada polêmico seria pautado essa semana.

