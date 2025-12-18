A- A+

Câmara Câmara determina cassação de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem Informação foi publicada no Diário Oficial da Casa

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decretou nesta quinta-feira (18) a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ). A informação foi publicada no Diário Oficial da Câmara.

O documento explica que a decisão foi tomada pelo fato dos parlamentares terem deixado de comparecer as sessões deliberativas da Câmara dos Deputados. A Constituição Federal determina a perda do mandato caso os parlamentares obtenham 33% de faltas nas sessões ordinárias.

