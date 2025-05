Câmara do Recife espera mudança para nova sede "em menos de um ano"

A- A+

A Câmara Municipal do Recife está em processo de aquisição de um novo imóvel que servirá como sede única do Poder Legislativo da capital pernambucana. A medida, segundo o presidente da Casa, vereador Romerinho Jatobá (PSB), atende a uma demanda antiga de vereadores, servidores, imprensa e visitantes. Atualmente, a Câmara funciona de forma descentralizada, com um prédio-sede e três anexos, o que compromete a logística interna e o pleno funcionamento das atividades legislativas.

“O trâmite agora é o seguinte: após a publicação — que deve sair nesta terça-feira —, começa toda a parte burocrática de cartório. Uma vez finalizada essa etapa, a Câmara efetua o pagamento e se torna, de fato, proprietária do terreno”, disse Jatobá.

O presidente ressaltou que serão feitas pequenas adequações no local, já que o prédio estava em uso até pouco tempo.

“Como todo imóvel que fica desocupado, mesmo por um período curto, precisa de revisões e ajustes. Vamos cuidar disso e aprimorar o que for necessário para realizar a mudança definitiva. Acredito que, em menos de um ano, já estaremos ocupando o novo espaço”, defendeu.

Imóvel

O imóvel escolhido está localizado na Avenida da Saudade, nº 254, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife e possui 11 mil metros quadrados de terreno, com potencial construtivo de até 55 mil metros quadrados. Romerinho Jatobá informou que a escolha se deu após análise de diversos imóveis e contou com avaliações técnicas para garantir que o valor de aquisição estivesse de acordo com o mercado. O imóvel foi adquirido por R$ 25 milhões com recursos próprios da Câmara.

“O custo está dentro do padrão. Atuamos com responsabilidade e contratamos uma empresa para avaliar o valor. A Câmara tem condição de pagar”, afirmou.

Estrutura

O presidente destacou que a estrutura atual, cedida à Câmara em 1963, não atende mais às necessidades do Legislativo Municipal. À época, o colegiado era composto por 18 vereadores. Hoje, são 37 parlamentares.

“A estrutura não oferece acessibilidade e apresenta dificuldades físicas que comprometem o desenvolvimento do trabalho legislativo. É um desejo antigo que conseguimos tirar do papel”, declarou.

A nova sede permitirá a unificação de todos os setores em um único espaço e viabilizará melhorias como a criação de mais salas de comissões — atualmente há apenas uma —, um novo plenarinho, além de espaços adequados para a Escola do Legislativo e outros departamentos. “Isso impacta diretamente na produção legislativa e, consequentemente, na vida da população do Recife”, completou Jatobá.

Localização

O processo de aquisição deve avançar nos próximos dias com a publicação oficial e o início dos trâmites cartoriais. A localização do imóvel, próxima ao atual prédio e aos demais órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário e até mesmo o Legislativo Estadual, foi um dos critérios considerados na decisão.

“A cidade tem recebido investimentos no centro. Acreditamos na recuperação do centro do Recife e consideramos essencial que a Câmara permaneça nessa região”, afirmou o presidente.

Romerinho Jatobá avaliou a mudança como um momento histórico para o Legislativo municipal.

“Este é um salto importante. Uma marca que ficará registrada na história da Câmara e da cidade, representando um avanço na estrutura do Poder Legislativo e na forma como acolhemos o povo do Recife”, concluiu.

