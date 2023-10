A- A+

POSICIONAMENTO Câmara e Senado aprovam moções de repúdio contra os ataques do Hamas em Israel ''A posição brasileira é inequívoca no sentido da condenação de quaisquer atos terroristas'', afirmou líder do governo no Senado

Deputados e senadores aprovaram nesta terça-feira (10), moções de repúdio ao grupo Hamas pelos ataques em Israel, no plenário das duas Casas, em momentos diferentes.

No Senado, o líder o governo, Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP), afirmou que a posição do governo é a de considerar os atos como terrorismo.

—Todo terrorismo será por nós condenado, em todas as suas formas. Essa é a posição do Governo brasileiro. Essa é a posição oficial do Governo brasileiro— afirmou Randolfe.

No Senado, o requerimento aprovado foi de autoria do senador Magno Malta (PL-ES). Ele pediu voto de solidariedade ao Estado de Israel e, ao mesmo tempo, de repúdio ao ataque do Hamas sofrido desde o dia 7 de outubro.

Já a Câmara, aprovou um pacote de 16 moções de repúdio. Foram 312 votos a favor das moções e nenhum voto contrário.

Os parlamentares também realizaram 1 minuto de silêncio para as vítimas de ambos os lados, a pedido do deputado Gilberto Abramo (Republicanos-MG).

