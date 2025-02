Câmara elege Mesa Diretora com PL na vice-presidência e PT em secretaria; veja composição

A- A+

Além de eleger Hugo Motta (Republicanos-PB) como seu presidente, a Câmara dos Deputados também escolheu quem ocupará os demais cargos da Mesa Diretora pelos próximos dois anos. Espécie de diretoria da Casa, o órgão é responsável por procedimentos administrativos que conferem níveis diferentes de poder a quem a compõe.



Leia a seguir quem foi eleito para cada um desses cargos, com exceção da presidência:



1º-Vice-presidente - Altineu Côrtes (PL-RJ) assume no lugar de Marcos Pereira (Republicanos-SP). Quem ocupa o cargo substitui o presidente quando ele está ausente e elabora pareceres sobre requerimentos de informação e projetos de resolução. Também é vice-presidente do Congresso Nacional;



2º-vice-presidente - Elmar Nascimento (União-BA) assume no lugar de Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). Quem ocupa o cargo examina pedidos de ressarcimento de despesa médica dos deputados e faz articulação institucional entre a Câmara e os órgãos legislativos dos Estados e municípios;



1º-secretário - Carlos Veras (PT-PE) assume no lugar de Luciano Bivar (União-PE). Quem ocupa o cargo supervisiona atividades administrativas da Câmara, como encaminhamentos de pedidos de informação, indicações a outros poderes e credenciamento de jornalistas, representantes de órgãos públicos e outras pessoas que querem acesso à Casa;



2º-secretário - Lula da Fonte (PP-PE) assume no lugar de Maria do Rosário (PT-RS). Quem ocupa o cargo é responsável pelos passaportes diplomáticos e vistos para missões oficiais concedidos para deputados e servidores da Câmara, entre outras atribuições;



3º-secretária - Delegada Katarina (PSD-SE) assume no lugar de Júlio Cesar (PSD-PI). Quem ocupa o cargo examina requerimentos de licença e justificativas de faltas de deputados, além de autorizar previamente reembolsos de passagens aéreas de deputados em alguns casos;



4º-secretário - Sérgio Souza (MDB-PR) assume no lugar de Lucio Mosquini (MDB-RO). Quem ocupa o cargo administra os apartamentos funcionais da Câmara e o auxílio-moradia pagos aos deputados que não obtém apartamento funcional;



Suplentes - Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP), Paulo Folletto (PSB-ES), Victor Linhalis (Podemos-ES) e Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP) assumem no lugar de Gilberto Nascimento (PSD-SP), Pompeo de Mattos (PDT-RS), Beto Pereira (PSDB-MS) e André Ferreira (PL-PE).



