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Câmara elege Odair Cunha (PT-MG) ministro do TCU com 303 votos favoráveis

O nome do petista ainda será apreciado pelo Senado Federal.

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O deputado federal Odair Cunha (PT-MG)O deputado federal Odair Cunha (PT-MG) - Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados elegeu o deputado federal Odair Cunha (PT) para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) com 303 votos favoráveis, nesta terça-feira (14) Odair vai ocupar o posto deixado por Aroldo Cedraz em 26 de fevereiro deste ano. O nome do petista ainda será apreciado pelo Senado Federal.

Odair teve o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), por um acordo costurado em 2024. A candidatura do petista teve o endosso de 12 partidos.

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Concorrente de Odair, o deputado Elmar Nascimento (União-BA) foi o segundo colocado, com 96 votos. Danilo Forte (PP-CE) teve 27 votos; Hugo Leal (PSD-RJ) obteve 20 votos; Gilson Daniel (Podemos-ES), seis votos; Soraya Santos (PL-RJ), três votos; e Adriana Ventura (Novo-SP), um voto. A Câmara computou dois votos em branco.

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