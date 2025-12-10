Câmara encaminha PL da Dosimetria ao Senado
Hugo Motta, presidente da Casa, voltou a dizer que considera o episódio de 8 de janeiro grave, mas que o relator, Paulinho da Força, procurou fazer uma construção política
Câmara dos Deputados rejeitou os seis destaques apresentados por líderes de bancadas ao PL da Dosimetria, na madrugada desta quarta-feira, 10. Os deputados aprovaram a redação final da matéria e o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou a proposta ao Senado Federal.
Ao encerrar a votação, Motta fez um discurso e voltou a dizer que considera o episódio de 8 de janeiro grave, mas que o relator, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), procurou fazer uma construção política. "Não quero dizer quem tem razão, mas trabalho do relator procurou fazer construção", afirmou.
O deputado também disse que a votação desagrada os governistas e a esquerda, mas destacou que "a direita não está 100% satisfeita". Ele também defendeu a apreciação de outras pautas. "Acredito que maioria da população não quer ver Congresso absorvido por agenda improdutiva", declarou.
Motta deixou a Câmara sem responder a perguntas da imprensa. Mais cedo, o presidente da Câmara também não quis responder aos questionamentos dos jornalistas em seu pronunciamento sobre a pauta.