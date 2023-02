A- A+

Eleições do Congresso Câmara escolhe Jhonatan de Jesus para ocupar vaga de ministro TCU Agora, o Senado irá deliberar sobre a indicação da Câmara

A Câmara dos Deputados decidiu indicar Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR), que recebeu 239 votos, para ocupar vaga aberta de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Ele deve substituir Ana Arraes, que se aposentou em julho de 2022.

O parlamentar concorreu com os deputados Fábio Ramalho (MDB-MG), que obteve 174 votos, e Soraya Santos (PL-RJ), com 35. Agora, o Senado irá deliberar sobre a indicação da Câmara.

Aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Jhonathan de Jesus contou com o peso da indicação de Lira para a Corte ainda em 2020, quando ele negociava posições para a sua primeira eleição como mandatário da Câmara.

Ao fazer seu discurso antes da votação, Jhonatan de Jesus disse que gratidão se retribuía com gratidão, o que ele teria em relação à Câmara. Ele também falou sobre qual é o papel do TCU, em seu entendimento:

O TCU não existe para punir, mas para auxiliar o Parlamento.

A imposição do nome de Jhonatan chegou a causar incômodo entre os parlamentares, mas ele seguiu angariando apoio. Um deles foi da bancada do PT, que viu o movimento como algo estratégico para atrair o Republicanos para a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A sigla, que é presidida por Marcos Pereira, tem 42 deputados na atual legislatura e compõe a base de Lira.

O desconforto em relação ao nome de Jhonatan cresceu após a divulgação de suas relações políticas. Ele e seu pai, Mecias de Jesus, são apontados como os responsáveis pela indicação dos três últimos diretores do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (Dsei-Y).

O órgão não está envolvido diretamente na crise alimentar dos indígenas exposta este mês, mas já foi alvo de uma investigação da PF por fraude na compra de remédios. Segundo os investigadores, os desvios deixaram 10 mil crianças indígenas sem medicamentos.

Indicação da Câmara

O TCU tem nove ministros, no total. Seis indicações são preenchidas pelo Congresso, com três vagas para a Câmara e outras três para o Senado.

Dois nomes são indicados pela presidência da República, que pode escolher entre ministros-substitutos e integrantes do Ministério Público junto ao TCU. O outro nome também é uma escolha do presidente, mas deve passar pelo crivo do Senado.

A escolha da Câmara é feita em sessão ordinária, onde a indicação precisa de maioria simples dos votos para ir adiante. Esta vaga que será preenchida era ocupada por Ana Arraes, que se aposentou em julho. Na época, Lira sinalizou que o posto seria preenchido prontamente, mas adiou a escolha e vinculou a indicação ao TCU com a sua reeleição para a presidência da Câmara.

Veja também

CÂMARA FEDERAL Eleição de novo líder da bancada evangélica é marcada por briga por causa de cédula impressa