Sessão Câmara escolhe substituto de Ana Arraes no TCU Concorrem à vaga o deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR), a deputada Soraya Santos (PL-RJ) e o ex-deputado Fábio Ramalho (MG)

O plenário da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (2), sessão para a escolher o novo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), órgão auxiliar do Congresso Nacional no controle externo da administração pública.

A vaga foi aberta pela aposentadoria da ministra Ana Arraes. Ex-deputada de Pernambuco pelo PSB, ela integrou o tribunal entre 2011 e 2022, tendo chegado à presidência. Foi primeira mulher indicada pela Câmara como ministra do TCU.

Concorrem à vaga no TCU o deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR), a deputada Soraya Santos (PL-RJ) e o ex-deputado Fábio Ramalho (MG). Para ser aprovada, a indicação precisará da maioria simples dos votos em Plenário. Depois, seguirá para análise do Senado.

De acordo com o deputado federal pernambucano Lucas Ramos (PSB), a casa vai apreciar os três nomes, levando-se em conta o currículo apresentado e as condições que tem de representar a vaga no TCU.

O jornalista Magno Martins cobriu a sessão e deu mais detalhes:

