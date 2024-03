A- A+

MARIELLE FRANCO Câmara faz sessão solene por Marielle no mesmo dia em que CCJ decide sobre prisão de autor do crime Tendência é de que o texto seja favorável à prisão

A Câmara realiza, nesta terça-feira, uma sessão solene em memória à vereadora Marielle Franco e ao motorista Anderson Gomes, ambos assassinados em 2018 no Rio de Janeiro.



A sessão que marca seis anos do crime ocorre no mesmo dia em que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa fará a leitura do parecer do colegiado sobre a prisão do deputado Chiquinho Brazão, no domingo, por suposto envolvimento no assassinato.

O deputado Darci de Mattos (PSD-SC) será o relator. De acordo com membros da CCJ ouvidos pelo Globo, a tendência é de que o texto seja favorável à prisão e a escolha por Darci se deu pelo fato do parlamentar não se posicionar de maneira extremista.

Darci de Mattos (PSD-SC) afirmou ao Globo ser favorável à manutenção da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que deteve o parlamentar.

— Sou favorável, sim, à manutenção da decisão. Conversei nesta terça-feira com o líder do PSD na Câmara, Antônio Britto, e consideramos as provas existentes suficientes. Ainda estamos finalizando o texto que será lido nesta terça na CCJ, mas em princípio, somos favoráveis à decisão — disse Mattos.

No domingo, além de Chiquinho, foram presos o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa. Chiquinho e Domingos foram apontados como mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, enquanto Rivaldo teria atuado para acobertá-los.



O parecer é enviado diretamente ao plenário da Câmara para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. A expectativa é de que o plenário da Casa se debruce sobre o tema até quarta, em sessão convocada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

