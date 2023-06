Câmara Federal aprova urgência de projeto que torna crime "discriminação contra políticos"

A- A+

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (14), a urgência do projeto de lei que pune "a discriminação contra pessoas politicamente expostas". O projeto é de autoria da deputada Dani Cunha (União-RJ), filha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (Republicanos-SP). O texto “tipifica o crime de discriminação contra pessoas politicamente expostas”, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor.

Com isto, instituições financeiras que se neguem a abrir contas para políticos, por exemplo, podem ser punidas. A reclusão prevista para alguém que “injurie, ofenda a dignidade ou decoro, somente em razão da condição de pessoa politicamente exposta”, é de dois a quatro anos e multa. O mesmo pode ocorrer a quem negar emprego ou cargo na administração pública ou empresas privadas.

O projeto foi protocolado em maio. A votação desta terça, entretanto, ocorreu após uma reunião do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), com alguns dos principais líderes da Câmara, como Elmar Nascimento (União-BA), Altineu Côrtes (PL-RJ), e Felipe Carreras (PSB-PE). Todos eles orientaram as suas bancadas a votar de maneira favorável ao projeto.

