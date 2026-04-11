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NOVO MINISTRO Lula define líder do governo na Câmara para vaga de Gleisi na articulação política José Guimarães (PT-CE) assume Ministério com saída de Gleisi Hoffmann para disputar o Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), para comandar o Ministério da Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política.



A pasta estava sob comando interino desde a semana, quando a ex-ministra Gleisi Hoffmann saiu do cargo para poder concorrer ao Senado pelo Paraná. O anúncio foi feito por Guimarães nas redes sociais.

Como mostro o GLOBO, Lula queria um nome de perfil político para a vaga e descartou o chefe do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Olavo Noleto, que chegou a ser anunciado por Gleisi.





O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), também chegou a ser cotado, mas ele indicou que não aceitaria o cargo e que preferia focar nas articulações das eleições da Bahia.

Apesar de em anos eleitorais o Congresso estar mais esvaziado, o governo ainda enfrenta uma série de demandas pendentes.



Lula deseja aprovar a PEC que muda a escala de trabalho 6 x 1, o projeto que regulamenta o trabalho por aplicativos e a indicação do ministro da AGU, Jorge Messias, para o STF, que será sabatinado pelo Senado.

Além também de tentar emplacar o deputado petista Odair Cunha (MG) no TCU, que deverá ter seu nome analisado pela Câmara na próxima semana.

A ida de Guimarães para a pasta tira a possibilidade de ele concorrer nas eleições, já que o período de desimcompatibilização já passou.

O deputado petista tinha o desejo de concorrer ao Senado, mas a disputa no Ceará já está congestionado com outros aliados do PT no estado, como o deputado Eunício Oliveira (MDB) e o deputado Junior Mano (PSB), esse último apadrinhado pelo senador Cid Gomes (PSB), que tem descartado concorrer a reeleição.

Com a saída de Guimarães, Lula faz um gesto ao grupo de Cid. O irmão do senador, Ciro Gomes, deve concorrer ao governo do Ceará pelo PSDB contra o atual governador Elmano de Freitas (PT). Cid está rompido com Ciro e já indicou que apoiará o PT no estado.

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