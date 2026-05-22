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supremo tribunal federal Câmara informa ao STF que viagem de Mário Frias ao exterior está "em apreciação" Supremo está desde março tentando notificar o deputado sobre emendas enviadas a uma empresa ligada à produtora do filme "Dark Horse"

Cobrada a dar explicações sobre a viagem ao exterior do deputado Mário Frias (PL-SP), a Câmara dos Deputados enviou um ofício ao gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, dizendo que o pedido sobre a missão oficial ainda está "em apreciação" - ou seja, não foi autorizado previamente.

Dino havia estabelecido um prazo de 48 horas para a Câmara explicar a ida dele para fora do país. O Supremo tenta desde março notificá-lo para que ele preste informações sobre emendas enviadas a uma empresa ligada à produtora do filme "Dark Horse", que retrata a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018.

O despacho da Câmara diz que o parlamentar, que é produtor executivo, roteirista e ator do filme, se encontra no "exercício do mandato parlamentar". "O Deputado Mário Frias realizou dois pedidos de missão oficial internacional, sendo o primeiro ao Reino do Bahrein, entre 12 e 18 de maio de 2026 e afastamento solicitado de 11 a 19 de maio de 2026, e o segundo aos EUA, entre os dias 19 e 21 de maio e período de afastamento de 18 a 22 de maio de 2026. Os pedidos ainda estão em apreciação".

A assessoria do parlamentar informou que os convites das missões oficiais foram comunicadas ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), por telefone.

"Foi comunicado a Câmara os convites de agenda oficial. O presidente da casa estava fora e não tramitou o processo administrativo. Mesmo assim, foi realizada uma conversa por telefone entre ambos. O que vale ressaltar é que o deputado fez seu papel institucional e regimental de informar seu destino, agenda e período", diz o texto da assessoria do deputado.

Na rede social X, Mário Frias disse que voltará ao Brasil no dia 25 de maio, colocando-se "à disposição" do ministro Flávio Dino para "prestar todos os esclarecimentos".

A notificação de Dino se deu no âmbito de uma apuração preliminar sobre o envio da ordem de R$ 2,6 milhões em emendas Pix. Os valores foram indicados em 2024 pelos deputados Mário Frias, Bia Kicis (PL-DF) e Marcos Pollon (PL-MT) a uma ONG presidida pela sócia da produtora do filme “Dark Horse”. Após Dino cobrar informações sobre o repasse, Bia Kicis e Pollon prestaram esclarecimentos.

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