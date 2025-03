Câmara pede ao STF mais tempo para aplicar decisão que anula eleição de deputados

A Câmara dos Deputados solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que adie a oficialização da decisão que pode resultar na anulação da eleição de sete parlamentares até a conclusão dos processos.

Segundo a Câmara, a questão exige uma "análise minuciosa", pois pode gerar mudanças na composição parlamentar, impactando diretamente o funcionamento legislativo

"Há risco de convulsão na representação parlamentar, com perdas e assunções de mandato que impactam diretamente no funcionamento e organização da Câmara dos Deputados, carecendo de análise minuciosa, com a prudência e a proporcionalidade necessárias", afirma a Casa no pedido.