Câmara dos Deputados Câmara proíbe entrada de influencer que chamou Nikolas Ferreira de "chupeta" Após bate-boca, o parlamentar bolsonarista registrou ocorrência no Departamento de Polícia Legislativa da Casa

A Câmara dos Deputados proibiu a entrada do influenciador Bernardo Moreira no prédio após o estudante ter chamado o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) de "chupeta", em um bate-boca dentro da Casa, na última terça-feira. Na ocasião, a confusão terminou apartada pela Polícia Legislativa, e o parlamentar registrou ocorrência no Departamento de Polícia Legislativa.

De acordo com a Casa, a restrição é prevista em ato de 2020, que autoriza o departamento a "retirar uma pessoa da Câmara e a restringir seu acesso futuro se ela perturbar a ordem dos trabalhos legislativos ou ameaçar praticar ou cometer infração penal ou ato contra congressista, servidor, testemunha, convidado ou outro visitante".

Nikolas registrou um boletim de ocorrência contra o influenciador por agressão a sua honra no exercício de atividade parlamentar. Nas redes sociais logo após o ocorrido, o parlamentar voltou a afirmar ter sido agredido verbalmente, o que, segundo ele, seria crime previsto no Código Penal, por se tratar de um "servidor público em exercício".

O comentário foi feito em referência ao discurso do bolsonarista no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. No dia, o parlamentar discursou na tribuna usando uma peruca e criticou a comunidade trans, a quem se referiu de "homens que se sentem mulheres".

