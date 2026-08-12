Qua, 12 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta12/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
votação

Câmara rejeita destaque do Novo e conclui votação do PLP dos combustíveis; texto vai ao Senado

O partido buscava incluir no projeto uma emenda apresentada pelo deputado Marcel van Hattem

Reportar Erro
Premiada ambientalista prevê 'início do fim' dos combustíveis fósseis na ColômbiaPremiada ambientalista prevê 'início do fim' dos combustíveis fósseis na Colômbia - Foto: Getty Images/Reprodução

A Câmara dos Deputados rejeitou na noite desta quarta-feira, 12, um destaque apresentado pelo Partido Novo ao projeto de lei complementar que reduz a tributação sobre os combustíveis (PLP 114/2026). Com o resultado, a redação final da proposta foi aprovada e o texto agora segue para análise do Senado.

O Novo buscava incluir no projeto uma emenda apresentada pelo deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), que estabelecia a obrigação de que a redução da tributação sobre os combustíveis só poderia ser compensada pelo aumento extraordinário de receita da União quando fosse acompanhada pela diminuição "de despesa primária de caráter discricionário, no mesmo exercício financeiro, em montante equivalente a pelo menos metade do valor da compensação considerada".

Entretanto, o destaque foi rejeitado por 233 a 105. Com isso, foi mantido o texto do substitutivo apresentado pela relatora Marussa Boldrin (Republicanos-GO).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter