Câmara tem nova lista para relatoria de processo que pode cassar Brazão

A- A+

Após a recusa de três deputados, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados sorteou uma nova lista tríplice para relatoria do processo de cassação contra o deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), apontado pela Polícia Federal (PF) como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018. Os deputados escolhidos nesta quarta foram: Jack Rocha (PT-ES), Rosangela Reis (PL-MG) Joseildo Ramos (PT-BA).

Agora, cabe ao presidente do Conselho de Ética, Leur Lomanto Júnior (UNIÃO-BA), escolher qual dos três deputados assumirá a relatoria.

Após a escolha, o relator tem 10 dias úteis para elaborar um parecer que vai recomendar a continuidade das investigações ou arquivamento da denúncia.

Entre os sorteados nesta quarta-feira (17) para relatoria, apenas Rosângela Reis (PL-MG) votou contra a prisão de Chiquinho Brazão. Na semana passada, o plenário da Câmara decidiu manter a prisão do deputado federal, por 277 votos a favor e 127 contra.

Na semana passada, os três deputados que haviam sido sorteados pelo Conselho de Ética da Câmara recusaram a relatoria. Com as desistências de Bruno Ganem (Podemos-SP), Ricardo Ayres (Republicanos-TO) e Gabriel Mota (Republicanos-RR), uma nova lista tríplice foi sorteada nesta quarta.

Após seguir uma série de etapas, o Conselho de Ética deve elaborar um parecer sobre o processo de Chiquinho Brazão. Entre outras punições, o documento pode recomendar a cassação do mandato do deputado. A decisão final, no entanto, será votada no plenário da Câmara.

O processo foi instaurado no Conselho no último dia 10 por meio de uma representação do PSOL. O partido alega que o parlamentar pode usar seu mandato para atrapalhar as investigações.

O deputado federal foi expulso de seu partido, União Brasil, no final de março, quando foi preso preventivamente pela Polícia Federal (PF).

Veja também

MARIELLE FRANCO Novos deputados são sorteados para relatar cassação de Chiquinho Brazão