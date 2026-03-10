A- A+

DIREITO DA MULHER Câmara vota pacote de projetos da 'pauta feminina' e proteção aos direitos das mulheres Textos tratam do monitoramento eletrônico de agressores, proteção à imagem de vítimas e autorização de uso de spray de pimenta para mulheres

Na segunda semana de março, mês em que é comemorado o Dia da Mulher, a Câmara dos Deputados inicia votações que incluem uma série de propostas relacionadas à proteção e aos direitos das mulheres.

A agenda que se inicia nesta terça, chamada por parlamentares de “pauta feminina”, reúne projetos que tratam de violência de gênero, saúde materna, segurança e participação feminina na política.

A expectativa é que as matérias comecem a ser analisadas em plenário a partir desta terça-feira, com possibilidade de continuidade das votações ao longo da semana. Ao todo, estão previstas as votações de 20 propostas, entre requerimentos de regime de urgência e votação de mérito de projetos de lei.

Entre os principais projetos na pauta está a proposta que determina o uso de monitoramento eletrônico para agressores em casos de violência doméstica como forma de ampliar a proteção às vítimas e prevenir novos episódios de agressão.

Os deputados também podem votar um projeto que cria medidas específicas de proteção para mulheres que sofram violência política de gênero, com alterações na legislação eleitoral e em normas já existentes sobre o tema.

Na área penal, está na pauta uma proposta que cria um tipo penal específico para lesão corporal cometida contra mulheres em razão do gênero, com previsão de agravamento de pena. Ambas propostas dependem da aprovação anterior de um regime de urgência, o que possibilita que o texto seja analisado diretamente pelo plenário.

Outro texto que deve estar em discussão autoriza a comercialização e o porte de spray de defesa pessoal por mulheres, com regras para aquisição — como ser maior de 16 anos e para uso exclusivo para defesa pessoal — e penalidades em caso de uso indevido.

Outro texto que pode ser analisado é o que regulamenta a profissão de doula, profissional que presta apoio físico e emocional a gestantes durante o parto. A proposta estabelece diretrizes para o exercício da atividade e busca ampliar o reconhecimento da função no sistema de saúde.

A agenda inclui ainda projetos que tratam de campanhas permanentes de combate à violência doméstica, da proteção da imagem de vítimas de crimes ou acidentes, da instalação de informações sobre amamentação em unidades de saúde e da criação de uma mobilização nacional anual de enfrentamento à violência contra mulheres.

Também está prevista a análise de propostas que abordam temas mais específicos, como o mapeamento dos impactos da crise climática na vida de meninas e mulheres e a instituição do Dia Nacional das Mulheres na Construção Civil, a ser celebrado em 25 de março.

Veja também