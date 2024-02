A- A+

brasil Camarote no Carnaval de Salvador vira arma eleitoral de Elmar em disputa pela sucessão na Câmara Líder do União Brasil é pré-candidato à sucessão de Arthur Lira e tem convidado deputados para curtir festa ao seu lado na Bahia

“Camarote Salvador ou Villa?”, perguntava Elmar Nascimento (União-BA) para seus colegas após a cerimônia que marcou a abertura do ano Legislativo nesta segunda-feira. Pré-candidato à presidência da Câmara, o deputado baiano circulava pelo plenário convidando seus colegas a participarem, ao seu lado, do Carnaval de Salvador em alguns dos espaços mais privilegiados do evento.

Segundo parlamentares, algumas dezenas de deputados devem acompanhar o líder do União Brasil na Câmara, que tem entre seus amigos o cantor Bell Marques, da banda Chiclete com Banana. Elmar nega que esteja organizando uma caravana.

"Sempre passo lá e sempre recebi os amigos, não só no carnaval, mas em qualquer época do ano" disse Elmar ao Globo.

Ele também disse não saber quantos colegas vão participar esse ano porque muitos deixam para decidir na última hora.

Elmar está em pré-campanha para a sucessão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e tem promovido viagens com os colegas, como uma forma de ampliar sua aproximação.

O deputado chegou inclusive a convidar o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), tido como seu principal adversário na disputa para a presidência da Câmara. Pereira, no entanto, deve passar o feriado com família, segundo pessoas próximas.

Entre os convidados de Elmar para o carnaval de Salvador estavam o ministro do Turismo, Celso Sabino, o deputado Carlos Gaguim (União-TO) e o senador Efraim Filho (União-PB). Ao GLOBO, eles não confirmaram se vão.

Veja também

BLOG DA FOLHA Tribunal de Contas de Pernambuco adia decisão sobre servidores; medida será julgada amanhã (7)