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aeronave Camas e cozinha a bordo: saiba detalhes sobre jato usado por Flávio Bolsonaro para deixar o Brasil Aeronave de luxo é pode transportar até 13 passageiros e conta com serviço de culinária gourmet

O voo com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a mulher e duas filhas pousou em Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira. A aeronave que transportou o candidato derrotado nas eleições é o modelo Gulfstream G400, um jato de luxo que pertence à empresa Baires Fly.

O jato particular tem capacidade para transportar até 13 passageiros e conta com poltronas largas e estofadas, que podem ser convertidas em camas para acomodar até seis pessoas.

O modelo é utilizado no transporte executivo de alto padrão, com ambientes privativos projetados para oferecer conforto aos passageiros, segundo o site da empresa. A Baires Fly também anuncia serviços de alimentação e entretenimento a bordo durante o voo. O avião pode atingir uma velocidade de até 850 km/h.

Jato particular tem capacidade para transportar até 13 passageiros | Foto: Baires Fly/Divulgação

Entre as comodidades oferecidas pela companhia estão serviço de alimentação gourmet, com snacks, bebidas e open bar. A aeronave também conta com cozinha equipada com cafeteira, forno e compartimentos para gelo, além de banheiro privativo, tomadas elétricas e itens de conforto e entretenimento, como iPads, jornais, revistas, mantas e travesseiros de algodão.

A empresa também anuncia a garantia de privacidade e confidencialidade dos dados de deslocamento de seus clientes. A Baires Fly mantém laços com o presidente argentino, Javier Milei, e está atualmente no centro de uma investigação da Justiça Federal de Buenos Aires por suspeita de lavagem de dinheiro em benefício de um aliado do presidente.

Confira os serviços oferecidos pela empresa com o fretamento do Gulfstream G400:

Transporte de animais de estimação (pet friendly).

Culinária gourmet, snacks, bebidas, refrigerantes e open bar.

Amenidades: iPads, jornais, revistas especializadas, mantas e travesseiros de puro algodão.

Serviço personalizado disponível 24h.

Comissário de bordo.

Cozinha de bordo

Cafeteira

Forno de convecção

Compartimentos para gelo

Banheiro com sistema a vácuo

Tomada elétrica de 110V

Entretenimento a bordo

Viagens personalizadas, conforme as necessidades dos clientes

Privacidade e confidencialidade dos deslocamentos

Estacionamento de aeronaves em hangares privados

Elaboração e apresentação de planos de voo

Fornecimento de informações meteorológicas

Coordenação de procedimentos de alfândega, imigração e segurança

Traslados privativos dentro e fora do aeroporto

Salas VIP exclusivas para descanso, leitura e reuniões de negócios.

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