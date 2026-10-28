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Camas e cozinha a bordo: saiba detalhes sobre jato usado por Flávio Bolsonaro para deixar o Brasil

Aeronave de luxo é pode transportar até 13 passageiros e conta com serviço de culinária gourmet

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Jatinho particular de modelo Gulfstream G400, da companhia aérea argentina Baires FlyJatinho particular de modelo Gulfstream G400, da companhia aérea argentina Baires Fly - Foto: Baires Fly/Divulgação

O voo com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a mulher e duas filhas pousou em Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira. A aeronave que transportou o candidato derrotado nas eleições é o modelo Gulfstream G400, um jato de luxo que pertence à empresa Baires Fly.

O jato particular tem capacidade para transportar até 13 passageiros e conta com poltronas largas e estofadas, que podem ser convertidas em camas para acomodar até seis pessoas.

O modelo é utilizado no transporte executivo de alto padrão, com ambientes privativos projetados para oferecer conforto aos passageiros, segundo o site da empresa. A Baires Fly também anuncia serviços de alimentação e entretenimento a bordo durante o voo. O avião pode atingir uma velocidade de até 850 km/h.

Jatinho particular de modelo Gulfstream G400, da companhia aérea argentina Baires FlyJato particular tem capacidade para transportar até 13 passageiros | Foto: Baires Fly/Divulgação

Entre as comodidades oferecidas pela companhia estão serviço de alimentação gourmet, com snacks, bebidas e open bar. A aeronave também conta com cozinha equipada com cafeteira, forno e compartimentos para gelo, além de banheiro privativo, tomadas elétricas e itens de conforto e entretenimento, como iPads, jornais, revistas, mantas e travesseiros de algodão.

A empresa também anuncia a garantia de privacidade e confidencialidade dos dados de deslocamento de seus clientes. A Baires Fly mantém laços com o presidente argentino, Javier Milei, e está atualmente no centro de uma investigação da Justiça Federal de Buenos Aires por suspeita de lavagem de dinheiro em benefício de um aliado do presidente.

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Confira os serviços oferecidos pela empresa com o fretamento do Gulfstream G400:

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