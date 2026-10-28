Camas e cozinha a bordo: saiba detalhes sobre jato usado por Flávio Bolsonaro para deixar o Brasil
Aeronave de luxo é pode transportar até 13 passageiros e conta com serviço de culinária gourmet
O voo com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a mulher e duas filhas pousou em Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira. A aeronave que transportou o candidato derrotado nas eleições é o modelo Gulfstream G400, um jato de luxo que pertence à empresa Baires Fly.
O jato particular tem capacidade para transportar até 13 passageiros e conta com poltronas largas e estofadas, que podem ser convertidas em camas para acomodar até seis pessoas.
O modelo é utilizado no transporte executivo de alto padrão, com ambientes privativos projetados para oferecer conforto aos passageiros, segundo o site da empresa. A Baires Fly também anuncia serviços de alimentação e entretenimento a bordo durante o voo. O avião pode atingir uma velocidade de até 850 km/h.
Entre as comodidades oferecidas pela companhia estão serviço de alimentação gourmet, com snacks, bebidas e open bar. A aeronave também conta com cozinha equipada com cafeteira, forno e compartimentos para gelo, além de banheiro privativo, tomadas elétricas e itens de conforto e entretenimento, como iPads, jornais, revistas, mantas e travesseiros de algodão.
A empresa também anuncia a garantia de privacidade e confidencialidade dos dados de deslocamento de seus clientes. A Baires Fly mantém laços com o presidente argentino, Javier Milei, e está atualmente no centro de uma investigação da Justiça Federal de Buenos Aires por suspeita de lavagem de dinheiro em benefício de um aliado do presidente.
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Confira os serviços oferecidos pela empresa com o fretamento do Gulfstream G400:
- Transporte de animais de estimação (pet friendly).
- Culinária gourmet, snacks, bebidas, refrigerantes e open bar.
- Amenidades: iPads, jornais, revistas especializadas, mantas e travesseiros de puro algodão.
- Serviço personalizado disponível 24h.
- Comissário de bordo.
- Cozinha de bordo
- Cafeteira
- Forno de convecção
- Compartimentos para gelo
- Banheiro com sistema a vácuo
- Tomada elétrica de 110V
- Entretenimento a bordo
- Viagens personalizadas, conforme as necessidades dos clientes
- Privacidade e confidencialidade dos deslocamentos
- Estacionamento de aeronaves em hangares privados
- Elaboração e apresentação de planos de voo
- Fornecimento de informações meteorológicas
- Coordenação de procedimentos de alfândega, imigração e segurança
- Traslados privativos dentro e fora do aeroporto
- Salas VIP exclusivas para descanso, leitura e reuniões de negócios.