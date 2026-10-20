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Eleições 2026 Camilo cobra checagem de fatos em tempo real no debate da Globo entre Lula e Flávio Durante a conversa com jornalistas, Camilo disse também que não vê problemas na quebra do sigilo do cartão corporativo do presidente

O coordenador da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) senador Camilo Santana cobrou que haja checagem de fatos em tempo real no debate da TV Globo, que será realizado nesta sexta-feira (23). A declaração foi feita em conversa com jornalistas no quartel-general da equipe de Lula

"É fundamental que haja essa checagem de fatos, até porque, no último debate, além de ele não ter respondido às perguntas, ele só fez mentir ao povo brasileiro. Então, acho que é fundamental ter isso para que as pessoas possam, a partir dos meios de comunicação oficiais, arranjar essas informações", declarou.

Durante a conversa com jornalistas, Camilo disse também que não vê problemas na quebra do sigilo do cartão corporativo do presidente.

Nesta terça-feira (20) Lula peticionou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um desafio para que o sigilo bancário, telefônico e fiscal dele, da primeira-dama Rosângela da Silva, a "Janja", além dos seus filhos, seja quebrado, desde que o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, faça o mesmo.

Camilo também repercutiu o anúncio feito por Lula nesta terça, em ato político na cidade de Petrolina (PE), de que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que garante passe livre em transportes coletivos nos finais de semana será enviado ao Congresso Nacional nesta quarta-feira (21). Segundo o senador, não será feito um pedido de urgência para votar o texto, que deverá ser discutido nos últimos meses deste ano.

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