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O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), avalia que seu antecessor, o ex-ministro Camilo Santana (PT), pode ser o nome da sigla para o pós-Lula (PT). Em entrevista ao podcast Direto de Brasília, o cearense, que também disputará a reeleição em outubro, avalia que o foco do partido deve ser a reeleição do presidente, para que a sucessão seja construída “com muita tranquilidade”.

“Aprendi que é sempre bom ter humildade no coração. Temos uma eleição em outubro. Vamos cuidar dessa eleição. É muito importante a reeleição do presidente Lula para o Ceará, para o nosso povo, para o Nordeste e para o Brasil. O pós-Lula nós vamos construir com muita tranquilidade. Eu aprendi que liderança não se constrói em gabinete nem na decisão de alguém. Liderança é esforço pessoal, é relacionamento com o povo, com as lideranças políticas. E o mais importante é que candidatura a presidente, como a governador ou a prefeito, são as circunstâncias lá do momento da decisão. Se tem alguma coisa que eu tenho tranquilidade é que o nosso querido Camilo Santana é um homem muito maduro. Ele sabe que quem fica pensando muito nisso só tem uma certeza: que não será. Então ele se concentra em trabalhar, em fazer o melhor pelo Brasil e pelo Ceará”, destacou Elmano.

“O importante é Camilo se dedicar como sempre fez na sua vida, sempre com uma postura muito respeitosa às pessoas, com muita humildade, com muito diálogo. Se ele vai ser ou não vai ser, a gente não sabe. Pode acontecer de ser. A gente tem que dar o melhor de si naquilo que está fazendo, e as circunstâncias do momento é que vão definir se a pessoa é ou não é candidato. E, não sendo, não tem problema, pode ser outro companheiro, outra companheira. O importante é que a gente tenha compromisso com um projeto e com as políticas que vão melhorando a vida do povo brasileiro e do povo cearense. Eu estou governador, podia ser outro companheiro. O importante é que a gente garanta a melhoria da educação, da saúde, da segurança e do emprego. Estamos na política para isso, não para disputar cargos. Nós disputamos cargos para realizar essas políticas”, completou.

Atrás nas pesquisas de intenção de voto no Ceará, Elmano avalia que o quadro estadual vem mudando nas últimas semanas. O governador garante que já reduziu a diferença de mais de dez pontos percentuais de seu principal adversário, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), a quem acusou de ser traidor e de só ter recall, em função de já ser conhecido do eleitorado e por disputar eleições desde os anos 1990 - inclusive por quatro vezes para presidente da República.

“O pré-candidato da oposição tem muito recall, ele tem um nome muito conhecido, foi candidato a presidente do país por quatro vezes, foi bem votado no Estado do Ceará como candidato a presidente. Na última vez (em 2022), como ele traiu um acordo com o senador Cid Gomes (PSB) e com o Camilo Santana (PT), e resolveu lançar outro candidato, ele teve uma derrota fragorosa no Estado do Ceará. Agora, movido pelo ódio, resolveu se abraçar com os bolsonaristas. Imagina o que pode dar um governo quando se junta ódio com ódio. Isso não vai dar certo, mas felizmente vamos derrotar esse projeto mais uma vez com o campo progressista, de esquerda, que tem aqui o melhor projeto da educação realizado em toda a nossa história do Ceará”, disparou Elmano.

O governador voltou a descartar uma eventual substituição de sua candidatura pela do ex-ministro Camilo Santana. “Tem pesquisa que coloca que eu estou na frente, tem pesquisa em que ele (Ciro) está na frente e tem pesquisa que é praticamente empate. Mas o que eu tenho percebido claramente é de que a mudança é muito grande no Ceará. Eu tenho a convicção de que nós vamos chegar à época da convenção já à frente do nosso adversário. Nós não estamos necessitando de mudança de nome nenhum, porque o nosso projeto é de muita entrega e, mesmo nas pesquisas que apresentaram o candidato da oposição à frente, a avaliação do nosso governo é amplamente positiva, de 58% a 62%, com 45% de bom e ótimo. Não tenho nenhuma dúvida de que o nosso projeto será exitoso, independentemente do nome da oposição”, completou Elmano de Freitas.

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