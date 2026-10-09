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Eleições 2026 Camilo Santana diz que campanha de Lula processará 'Veja' e Vorcaro por reportagem 'mentirosa' De acordo com a revista Veja, Vorcaro teria disponibilizado R$ 30 milhões, em espécie, ao Instituto Lula para o financiamento de um documentário sobre o presidente Lula (PT)

O novo porta-voz da campanha à reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), senador Camilo Santana (PT-CE), declarou nesta sexta-feira (9) que a equipe petista vai processar a revista Veja e o banqueiro do Banco Master, Daniel Vorcaro. Segundo Camilo, as informações ditas por reportagem publicada nesta sexta é "mentirosa" e uma "farsa que está sendo desmontada".

"Nós já acionamos o jurídico para entrar com todas as medidas cabíveis para processar a revista e também o Vorcaro. Não há nada que comprove aquele áudio; aliás, há suspeitas desse áudio. A população brasileira precisa saber que quem tem envolvimento com Vorcaro é Flávio Bolsonaro", disse Camilo em conversa com jornalistas no QG de campanha de Lula no Lago Sul, área nobre de Brasília.

De acordo com a revista Veja, Vorcaro teria disponibilizado R$ 30 milhões, em espécie, ao Instituto Lula, gerenciado por Paulo Okamotto, para o financiamento de um documentário sobre o presidente Lula (PT).

Para embasar, a reportagem cita documentos entregues para a Procuradoria-Geral da República (PGR) e um áudio atribuído a Vorcaro. A equipe de Lula nega.

Fontes na PGR e na Polícia Federal ouvidas pelo portal UOL dizem desconhecer a gravação, negam a existência de documento e atribuem a divulgação a uma tentativa da defesa de Vorcaro de influenciar na eleição.

A jornalista Daniela Lima, do programa Pulso Político, do Canal UOL, apurou que o advogado Daniel Bialski, que integra a defesa de Vorcaro, afirmou desconhecer as supostas declarações atribuídas ao ex-banqueiro a respeito do financiamento de um documentário sobre o presidente Lula.

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