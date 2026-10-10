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Eleições 2026 Camilo Santana nega que governo cortará cargos do União, PP e Republicanos após apoio a Flávio O petista também pontuou que muitos parlamentares desses partidos estão apoiando Lula, apesar do posicionamento das siglas

Questionado se o governo cortará cargos ligados ao União Brasil, PP e Republicanos, após as siglas declararem apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL), o novo porta-voz da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), senador Camilo Santana (PT-CE), negou.

"O governo não age dessa forma. O governo sempre teve uma relação com seus aliados, com a governabilidade do País", disse.

O petista também pontuou que muitos parlamentares desses partidos estão apoiando Lula, apesar do posicionamento das siglas. Citou como exemplo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos).

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