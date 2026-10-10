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caso master Camilo Santana: quem tem relações com Vorcaro é Flávio Bolsonaro Daniel Vorcaro afirmou, em trecho de um áudio divulgado pela revista Veja, que "colocou" dinheiro na produção de um documentário sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O senador e coordenador da campanha petista Camilo Santana afirmou neste sábado (10) que o áudio do banqueiro Daniel Vorcaro em que diz ter pagado propina a um filme de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é uma "fraude".

"Reafirmar aqui a grande fraude, a farsa, inclusive que a própria Polícia Federal e o Ministério Público já têm colocado claramente, inclusive com a suspeita de adulteração do áudio", afirmou.

O banqueiro Daniel Vorcaro afirmou, em trecho de um áudio divulgado pela revista Veja, que "colocou" dinheiro na produção de um documentário sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na gravação, ele não indica os elementos de corroboração nem menciona valores, mas diz ter sido maior do que os US$ 10 milhões pagos a um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após pedido do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

Camilo disse que quem tem relação com Vorcaro é Flávio e que há suspeita que o candidato do PL tentará soltar o banqueiro.

"Quem tem que se explicar ao povo brasileiro é o Flávio, porque quem tem relação íntima, relação pessoal com o Vorcaro, chama-se Flávio Bolsonaro", completou.

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