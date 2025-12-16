A- A+

CEARÁ Camilo Santana tem 45% das intenções de voto no Ceará contra 36,8% de Ciro, diz pesquisa Apesar de aparecer em segundo lugar nesse recorte estimulado, Ciro Gomes lidera na pesquisa espontânea, com 9,5% das intenções

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), lidera a disputa pelo governo do Ceará, em um cenário em que enfrenta o ex-governador do Estado Ciro Gomes (PSDB) e o senador Eduardo Girão (Novo). Segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, o petista tem 45% das intenções de voto, contra 36,8% de Ciro e 8,2% de Girão.

Apesar de aparecer em segundo lugar nesse recorte estimulado, Ciro Gomes lidera na pesquisa espontânea, com 9,5% das intenções, quando nenhum candidato é apresentado ao entrevistado. Nesse cenário, 69,5% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não opinar. Camilo Santana aparece com 4% das intenções de voto nesse recorte.

Ciro também é o menos rejeitado entre os principais nomes testados, com 11,7% de rejeição. O maior índice de rejeição é o de Eduardo Girão (25,9%), seguido pelo atual governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), 25,3%. Camilo Santana aparece com 13,3%.

Em um cenário sem Camilo Santana e contra o atual governador, Ciro Gomes lidera. O tucano aparece com 46% das intenções de voto, contra 33,2% de Freitas.

A coleta de dados foi realizada através de entrevistas pessoais, entre os dias 12 e 15 de dezembro de 2025. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,6 pontos porcentuais.

Confira todos os cenários:

Intenção de voto - Governador (espontânea)

Pergunta: "Se as eleições para Governador do Estado do Ceará fossem hoje, em quem o(a) Sr(a) votaria?"

Ciro Gomes: 9,5%

Elmano de Freitas: 8,8%

Camilo Santana: 4,0%

Eduardo Girão: 1,0%

André Fernandes: 0,7%

Capitão Wagner: 0,6%

Roberto Cláudio: 0,3%

Outros candidatos citados: 0,9%

Não sabe/não opinou: 69,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,7%

Intenção de voto - Governador (estimulada)

Cenário 1

Ciro Gomes: 46,0%

Elmano de Freitas: 33,2%

Eduardo Girão: 9,6%

Nenhum/Branco/Nulo: 6,6%

Não sabe/não opinou: 4,6%

Cenário 2

Camilo Santana: 45,0%

Ciro Gomes: 36,8%

Eduardo Girão: 8,2%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,9%

Não sabe/não opinou: 4,1%

Cenário 3

Elmano de Freitas: 42,2%

Roberto Cláudio: 23,1%

Eduardo Girão: 15,5%

Nenhum/Branco/Nulo: 12,6%

Não sabe/não opinou: 6,6%

Rejeição - Governador (estimulada)

Pergunta: "Se as eleições para Governador do Ceará fossem hoje em qual desses candidatos o(a) Sr(a) não votaria de jeito nenhum?" (resposta múltipla)

Eduardo Girão: 25,9%

Elmano de Freitas: 25,3%

Roberto Cláudio: 20,9%

Camilo Santana: 13,3%

Ciro Gomes: 11,7%

Poderia votar em todos: 13,3%

Não sabe/não opinou: 8,7%

Senado

Na corrida para o senado, a Paraná Pesquisas avaliou dois cenários. No primeiro, o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) e Eduardo Girão seriam eleitos, com o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) em terceiro lugar.

Em um segundo cenário, sem Guimarães e sem o presidente do Republicanos no Ceará, Chiquinho Feitosa (Republicanos), os dois candidatos que entrariam seriam os mesmos, mas Júnior Mano aparece em terceiro lugar e o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) em terceiro.

Na pesquisa espontânea, Camilo Santana é o nome mais citado, mas 81,8% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não opinar. José Guimarães é o candidato ao senado mais rejeitado.

Confira a íntegra da pesquisa ao Senado:

Intenção de voto - Senador (espontânea)

Não sabe/não opinou: 81,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,8%

Camilo Santana: 1,9%

Eunício Oliveira: 1,9%

Alcides Fernandes: 1,5%

Júnior Mano: 1,5%

José Guimarães: 1,3%

Cid Gomes: 0,9%

Ciro Gomes: 0,7%

Eduardo Girão: 0,7%

Priscila Costa: 0,7%

Elmano de Freitas: 0,5%

André Fernandes: 0,3%

Chiquinho Feitosa: 0,3%

Outros candidatos citados: 1,1%

Intenção de voto - Senador (estimulada)

Cenário 1

Eunício Oliveira: 37,3%

Eduardo Girão: 28,8%

José Guimarães: 24,3%

Júnior Mano: 17,2%

Alcides Fernandes: 15,9%

Chiquinho Feitosa: 13,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 13,5%

Não sabe/não opinou: 6,7%

Cenário 2

Eunício Oliveira: 42,3%

Eduardo Girão: 33,6%

Júnior Mano: 26,3%

Alcides Fernandes: 20,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 17,3%

Não sabe/não opinou: 7,7%

Rejeição - Senador (estimulada)

José Guimarães: 21,2%

Eduardo Girão: 20,2%

Chiquinho Feitosa: 16,6%

Eunício Oliveira: 15,5%

Alcides Fernandes: 14,2%

Júnior Mano: 12,1%

Poderia votar em todos: 14,7%

Não sabe/não opinou: 17,6%

Racha na família Bolsonaro

A candidatura de Ciro Gomes no Ceará causou uma briga pública entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e os enteados Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro.

A crise começou quando Michelle foi a um evento de lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão ao governo estadual, em Fortaleza, e criticou publicamente o deputado federal André Fernandes (PL-CE) pela aliança com Ciro contra o PT no Estado.

Logo após o ocorrido, o Partido Liberal (PL) anunciou que suspendeu as negociações para uma eventual aliança com o ex-presidenciável Ciro Gomes.



