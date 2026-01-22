A- A+

Bolsonaro Caminhada de Nikolas reúne cantor, influencers, pastor e políticos; saiba quem participa Objetivo da ação, segundo o parlamentar, é "lutar pela liberdade e pela justiça"

A caminhada iniciada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) de Minas Gerais até Brasília, na segunda-feira, para defender a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos demais presos pela tentativa de golpe de 8 de janeiro, já foi aderida por diversos parlamentares de direita.

Um dos primeiros a incorporá-la foi o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), acompanhado pelo também deputado André Fernandes (PL-CE). Além deles, também se juntaram influenciadores, religiosos e políticos que atuam nos poderes legislativos estaduais e municipais.

O principal nome a aderir, na terça-feira, foi o ex-vereador Carlos Bolsonaro. Nas redes sociais, ele agradeceu pelo gesto de "consideração e sensibilidade" demonstrado por seu pai e pelos condenados nos atos golpistas de 8 janeiro de 2023.

"Desde os mais humildes que caminham ao nosso lado, até aqueles que deixam uma mensagem, um abraço ou uma palavra de apoio. Cada gesto importa, cada demonstração de solidariedade fortalece", escreveu o filho do ex-presidente.

Entre os deputados federais, estão Carlos Jordy (PL-RJ), Zucco (PL-RS), Filipe Barros (PL-PR), Sargento Fahur (PSD-PR) e Luiz Lima (Novo-RJ). O líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB), também está presente.

Recém-operado e com problemas de locomoção, o senador Magno Malta (PL-ES) também participa da iniciativa. Ele chegou à caminhada de bengalas e, ao longo do percurso, está sendo levado pelos bolsonaristas em uma cadeira de rodas. Marcio Bittar (PL), senador pelo estado do Acre, também incorporou o movimento.

Além de parlamentares de maior projeção, até mesmo vereadores foram ao encontro de Nikolas. É o caso de nomes como Fernando Holiday (PL) e Lucas Pavanato (PL), eleitos por São Paulo; Guilherme Kilter (Novo), de Curitiba; e Rafael Satiê (PL), do Rio de Janeiro.

Veja os principais nomes:

Senadores e Deputados federais:

André Fernandes (PL-CE);

Carlos Jordy (PL-RJ);

Filipe Barros (PL-PR);

Gustavo Gayer (PL-GO);

Junio Amaral (PL-MG);

Luiz Lima (Novo-RJ);

Senador Magno Malta (PL-ES);

Senador Marcio Bittar (PL-AC);

Major Vitor Hugo (PL-GO);

Maurício do Vôlei (PL-MG);

Nikolas Ferreira (PL-MG);

Sargento Fahur (PSD-PR);

Sargento Gonçalves (PL-RN);

Zucco (PL-RS);

Deputados estaduais e vereadores:

Capitão Martim (Republicanos), deputado estadual pelo Rio Grande do Sul;

Chiara Biondini (PP), deputada estadual por Minas Gerais;

Eduarda Campopiano (PL), vereadora por Praia Grande (SP);

Fernando Holiday (PL), vereador por São Paulo;

João Pedro Pugina (PL), vereador por Araçatuba (SP);

Lucas Pavanato (PL), vereador por São Paulo;

Lucas Polese (PL), deputado estadual pelo Espírito Santo;

Matheus Braga (DC), vereador por Ipatinga (MG);

Pablo Almeida (PL), vereador por Belo Horizonte;

Rafael Satiê (PL), vereador pelo Rio de Janeiro;

Thiago Medina (PL), vereador pelo Recife;

Thomaz Henrique (PL), vereador por São José dos Campos (SP);

Ugleno Alves (PL), vereador por Teófilo Otoni (MG);

Vile Santos (PL), vereador por Belo Horizonte.

Outros:

Carlos Bolsonaro (PL), ex-vereador do Rio de Janeiro;

Douglas Garcia (PL), ex-deputado estadual de São Paulo;

Estefane Sampaio, influenciadora;

Marcelo Bonifácio, cantor gospel;

Wess Guimarães, influenciador;

Guilherme Batista, pastor e influenciador.

Pedro Pôncio, influenciador.

O objetivo da caminhada é chegar a Brasília neste domingo, dia 25. O trajeto foi iniciado no município de Paracatu, próximo à divisa com Goiás e distante aproximadamente 240 km a pé da capital federal.

— Eu, como deputado federal, junto a outros deputados e senadores, fico com o mesmo sentimento de vocês diante das prisões injustas do 8/1 e a própria prisão do ex-presidente Bolsonaro, em relação a esse governo e ao Supremo Tribunal Federal. Eu tenho orado para que Deus me desse uma ideia sobre o que fazer, vim pensando e chegou o dia. Por isso, decidi caminhar até Brasília em um ato simbólico para poder trazer luz a todos os fatos que estão acontecendo — disse Nikolas.

Em nota divulgada nas redes sociais, o PL, partido de Nikolas, apoiou a iniciativa:

"É preciso agir com coragem, posição e determinação, porque a gente não foge quando a liberdade está em jogo. Vamos juntos em defesa da democracia de verdade: aquela que respeita o povo, a Constituição e o direito de pensar diferente. Bolsonaro livre, Brasil livre", escreveu a legenda.

Nesta quarta-feira, no entanto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que a iniciativa do deputado gera "riscos extraordinários" ao trânsito na BR-040. segundo a PRF, "não houve comunicação prévia do deslocamento junto à autoridade de trânsito, o que impediu o planejamento antecipado de medidas mitigadoras de risco para o trecho". A corporação ressaltou "os riscos inerentes ao fluxo extraordinário na via" por questões "estritamente operacionais e de segurança viária" e confirmou que monitora o deslocamento.

Em nota enviada a veículos de imprensa, a equipe de Nikolas disse que foram encaminhados ofícios à PRF e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A assessoria do parlamentar argumentou que ele decidiu iniciar a caminhada no mesmo dia em que começou o trajeto.

"Ainda assim, no próprio dia de início, a assessoria encaminhou ofícios à PRF e à ANTT, comunicando oficialmente o percurso pela BR-040. Ressalta-se que no primeiro dia o número de pessoas ainda era pequeno por ser o primeiro dia", afirma a nota.

Veja também