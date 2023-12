Caminho de fé e devoção, a Festa do Morro é também termômetro da popularidade política

A- A+

O povo tem por ela fé e devoção. Nem é a padroeira do Recife, mas é a protetora afetiva da cidade e de gente que chega de outros municípios e até de outros Estados. A imagem de Nossa Senhora da Conceição está num dos bairros mais organizados politicamente.

Guiado pelas bênçãos do padre Reginaldo Veloso (1937-2022), ligado à Teologia da Libertação e que por 11 anos e meio comandou a paróquia, o Morro da Conceição, bairro na Zona Norte da capital, respira no ritmo dos movimentos populares. Reúne associações culturais, de moradores, organizações não governamentais.

Em festa desde o dia 28, a comunidade observa, paralelamente à 119ª festa em homenagem à santa, faixas e cartazes espalhados pelas ladeiras. Nenhum gestor deixa de subir o Morro.

Hoje, ponto alto da festa, feriado na cidade, a governadora Raquel Lyra (PSDB) promete chegar logo cedo. Ontem, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), havia programado acompanhar a missa da meia-noite. Nos últimos dias, a senadora Teresa Leitão (PT) e a vice-governadora Priscila Krause (Cidadania) mantiveram a tradição. Foi assim com Eduardo Campos, Jarbas Vasconcelos, Geraldo Julio...

A atitude dos políticos pode até ser questionada, mas o eleitor muitas vezes se identifica com o postulante ao cargo pela religiosidade. "O voto em um partido ou candidato se dá, entre outros fatores, pela ativação de identidades desse eleitor e a religião, como a classe e o gênero, é um dos componentes que pode mobilizar essa identidade, funcionando como uma espécie de atalho para a sua escolha", afirma Robson Carvalho, doutorando em Ciência Política pela Universidade de Brasília (UNB).

Para ele, esse "atalho" leva o eleitor a não analisar o perfil do candidato. "Não pensa nem reflete sobre promessas de campanha nem sobre o que foi ou não foi feito, ou se aquele candidato tem condições de resolver o problema da economia. Pode ser mais fácil abreviar a escolha votando em alguém 'da igreja'", constata.

Estudioso de Nicolau Maquiavel, o professor lembra que o mestre da arte da política registra em “O Príncipe” a seguinte lição: "Um Príncipe (ou o político de hoje) não pode perder festas populares e religiosas". O Morro tem 10.182 moradores (dados ainda do Censo de 2010).

Migração sem aviso prévio

Em entrevista ontem à Rádio Folha 96,7, o presidente do PSDB em Pernambuco, Fred Loyo, disse ter achado estranha a notícia de que o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, está a caminho do Republicanos. Não teria comunicado à governadora Raquel Lyra (PSDB), de quem foi vice-prefeito em Caruaru. Tampouco ao dirigente do partido. Loyo espera agora o anúncio oficial para decidirem que caminho seguir na Capital do Forró.



DÉBITO > O deputado Renato Antunes (PL), um dos apoiadores da gestão Raquel Lyra, cobra o repasse do Investe Escola para 1.055 unidades estaduais de educação pública. O valor anual, em parcela única, varia de acordo com o número de alunos. Nenhuma recebeu até agora.



ANIMAÇÃO > A pré-candidatura é municipal, mas o nome da presidente estadual do PL Mulher, Izabel Urquiza, à Prefeitura de Olinda está referendado nacionalmente. Em Brasília, o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, já garantiu apoio total.

