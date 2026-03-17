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paralisação Caminhoneiros: CNTTL marca reunião com Boulos e volta atrás em apoio a greve A entidade pediu a suspensão da paralisação aprovada pelos caminhoneiros autônomos de Santos (SP)

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística (CNTTL) informou na noite desta terça-feira (17) em nota, que agendou uma reunião com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. Em consequência, a entidade pediu a suspensão da paralisação aprovada pelos caminhoneiros autônomos de Santos (SP).

"Somos a favor das pautas prioritárias dos caminhoneiros, mas defendemos a suspensão desse movimento, porque conseguimos um canal de diálogo com a Secretaria-Geral da Presidência da República", disse o presidente da CNTTL, Paulo João Estausia, o Paulinho do Transporte.

As pautas da reunião com Boulos são o fim da emissão de fretes abaixo do piso mínimo e a aplicação de multas, com possível cancelamento do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), para empresas que descumprirem o valor mínino, entre outras.

Ainda nesta terça, a entidade havia manifestado apoio às mobilizações de caminhoneiros no País, diante do aumento do preço do diesel, mas voltou atrás após marcar o encontro com Boulos. "A CNTTL reforça que qualquer movimento paredista que por ventura acontecer não terá o seu apoio", disse a entidade.

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