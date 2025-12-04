A- A+

O representante da União Brasileira dos Caminhoneiros, Chicão Caminhoneiro, protocolou na quarta-feira (3) um documento no Palácio do Planalto que oficializa a paralisação nacional da categoria programada para esta quinta-feira (4).

De acordo com o documento, as pautas prioritárias do movimento são a revisão do Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de Cargas e a melhoria da estabilidade contratual dos trabalhadores com cláusulas mais transparentes.

Chicão ainda reiterou em um vídeo publicado nas redes sociais, ao lado do desembargador aposentado Sebastião Coelho, que a paralisação será feita de maneira pacifica e de acordo com a legislação vigente.

“Quero deixar claro para todos que não podemos impedir o ir e vir das pessoas. Temos que respeitar toda a legislação que é imposta na categoria no sentido de permitir o livre trânsito das pessoas porque temos que zelar pelo que é correto. Queremos nossos direitos, mas não podemos atrapalhar a vida de ninguém.”, disse Chicão Caminhoneiro.

