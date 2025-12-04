Qui, 04 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta04/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Greve

Caminhoneiros convocam paralisação nacional 

Categoria promete que manifestação será feita de acordo com a lei

Reportar Erro
Caminhoneiros Caminhoneiros  - Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco

O representante da União Brasileira dos Caminhoneiros, Chicão Caminhoneiro, protocolou na quarta-feira (3) um documento no Palácio do Planalto que oficializa a paralisação nacional da categoria programada para esta quinta-feira (4).

De acordo com o documento, as pautas prioritárias do movimento são a revisão do Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de Cargas e a melhoria da estabilidade contratual dos trabalhadores com cláusulas mais transparentes.

Leia também

• Reforma Tributária: taxistas e caminhoneiros podem entrar no regime de nanoempreendedor

• Unidades de saúde para caminhoneiros ficarão em postos nas rodovias

• Governo dos EUA ameaça cortar financiamento de 3 estados por lei de inglês a caminhoneiros

Chicão ainda reiterou em um vídeo publicado nas redes sociais, ao lado do desembargador aposentado Sebastião Coelho, que a paralisação será feita de maneira pacifica e de acordo com a legislação vigente.

“Quero deixar claro para todos que não podemos impedir o ir e vir das pessoas. Temos que respeitar toda a legislação que é imposta na categoria no sentido de permitir o livre trânsito das pessoas porque temos que zelar pelo que é correto. Queremos nossos direitos, mas não podemos atrapalhar a vida de ninguém.”, disse Chicão Caminhoneiro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter