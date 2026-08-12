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ELEIÇÕES 2026 Campanha de Flávio admite "erro" em currículo que citava especialização em universidade federal Perfis do Senado e da Alerj mencionam especialização em Ciências Políticas; equipe do presidenciável afirma que currículo correto está em seu site oficial

O campanha de Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, admitiu que páginas oficiais com o perfil do senador apresentavam informações equivocadas sobre seu currículo.



A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por exemplo, informou não ter registro de Flávio como aluno da instituição, apesar de a biografia do parlamentar no site da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) atribuírem ao presidenciável uma pós-graduação em Ciências Políticas na universidade. Já o do Senado informava a mesma especialização, mas sem indicar em qual instituição.

A campanha do senador afirma que registros diferentes de sua formação acadêmica correta são “erros ou equívocos” e diz já ter solicitado correções. A informação foi revelada pelo g1 e confirmada pelo Globo.

A referência à pós-graduação na UFRJ aparece em perfis biográficos mantidos Alerj e chegou a constar também no LinkedIn oficial do parlamentar. Em material enviado ao g1 no fim de julho, a própria assessoria do candidato também havia incluído a informação sobre a especialização em Ciências Políticas na universidade.

Procurada pelo Globo, a UFRJ afirmou que, pelo Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA), “não há registro referente ao sr. Flávio Nantes Bolsonaro como discente” na instituição. A universidade informou que o sistema foi criado em 2001 para unificar e informatizar os dados acadêmicos, substituindo sistemas anteriores. A instituição localizou, por outro lado, o registro de Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, como concluinte do curso de Direito.





Em nota, a campanha afirmou que a formação acadêmica de Flávio é outra: graduação em Direito pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduação em Políticas Públicas pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj) e MBA em Empreendedorismo pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

"Eventuais registros diferentes desses tratam-se de erros ou equívocos, possivelmente extraídos de páginas como a Wikipedia. A equipe do parlamentar já solicitou as correções junto à plataforma", afirmou a campanha.

O site oficial de Flávio, citado pela equipe para demonstrar o currículo considerado correto, não menciona a UFRJ nem uma pós-graduação em Ciências Políticas. Na seção “Sobre mim”, o senador é apresentado como “empresário e advogado, com especializações em Políticas Públicas pelo Iuperj e em Empreendedorismo pela FGV”.

A campanha também encaminhou ao GLOBO uma imagem da página para sustentar que a biografia atualmente divulgada pela equipe do candidato não contém a informação questionada. O material, no entanto, não explica a origem das referências à pós-graduação em Ciências Políticas que constaram em páginas institucionais do Senado e da Alerj e chegaram a aparecer em material anteriormente divulgado pela própria assessoria.

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