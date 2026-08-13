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Eleições 2026 Campanha de Flávio Bolsonaro aciona TSE após candidato constar como filiado ao Missão Senador tem até este sábado para corrigir o erro e garantir o registro de candidatura para concorrer às eleições

A campanha do candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após o sistema da Justiça Eleitoral identificar o senador como filiado ao Missão, e não ao PL.

Certidão histórica de filiação partidária emitida pela Corte mostra que a filiação do filho "Zero Um" do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Missão foi registrada em 12 de agosto de 2026 e aparece como regular no sistema da Justiça Eleitoral.

Na mesma certidão, Flávio aparece como filiado ao PL desde 8 de dezembro de 2021, mas com a situação de "desfiliado em 12/08/2026".

Ou seja, o registro no Missão ocorre na mesma data em que foi lançada a desfiliação do senador do PL.

Flávio precisa corrigir o erro a tempo de registrar sua candidatura até as 19 horas do sábado, 15 de agosto.

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