eleições 2026
Campanha de Flávio Bolsonaro contrata publicitário Eduardo Fischer e marqueteiro Alexandre Oltramari
Eduardo Fischer atuará como consultor estratégico da comunicação
Campanha de Flávio Bolsonaro contrata publicitário Eduardo Fischer e marqueteiro Alexandre Oltramari - Foto: Sergio Lima/AFP
A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, confirmou nesta segunda-feira (25), a contratação do publicitário Eduardo Fischer e do marqueteiro Alexandre Oltramari. O anúncio foi feito pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador de campanha de Flávio.
Eduardo Fischer atuará como consultor estratégico da comunicação. Ele fundou a Fischer & Justus, criou a campanha "Brahma Número 1", em 1994, além de ter participado da campanha à Presidência de Álvaro Dias em 2018.
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Já Alexandre Oltramari será o marqueteiro da campanha de Flávio Bolsonaro. Oltramari atuou como jornalista e hoje é sócio de Fischer.