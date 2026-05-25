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Campanha de Flávio Bolsonaro contrata publicitário Eduardo Fischer e marqueteiro Alexandre Oltramari

Eduardo Fischer atuará como consultor estratégico da comunicação

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Campanha de Flávio Bolsonaro contrata publicitário Eduardo Fischer e marqueteiro Alexandre OltramariCampanha de Flávio Bolsonaro contrata publicitário Eduardo Fischer e marqueteiro Alexandre Oltramari - Foto: Sergio Lima/AFP

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, confirmou nesta segunda-feira (25), a contratação do publicitário Eduardo Fischer e do marqueteiro Alexandre Oltramari. O anúncio foi feito pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador de campanha de Flávio.

Eduardo Fischer atuará como consultor estratégico da comunicação. Ele fundou a Fischer & Justus, criou a campanha "Brahma Número 1", em 1994, além de ter participado da campanha à Presidência de Álvaro Dias em 2018.

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Já Alexandre Oltramari será o marqueteiro da campanha de Flávio Bolsonaro. Oltramari atuou como jornalista e hoje é sócio de Fischer.

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