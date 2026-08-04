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Eleições 2026 Campanha de Flávio diz ter definido nome de vice e que anunciará nesta quarta-feira (5) Decisão acontece depois de União Brasil, PP, Republicanos e Podemos recusarem o posto

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, vai anunciar nesta quarta-feira sua candidatura a vice. Em nota, a campanha do presidenciável disse que “foi definido o nome do candidato ou da candidata à vice-Presidência da República na chapa encabeçada pelo senador Flávio Bolsonaro”.

Flávio havia dito em discursos públicos nas últimas semanas que tinha preferência para uma mulher como candidata a vice. A escolha passa por tentar reduzir resistências que o candidato sofre entre o eleitorado feminino.

Apesar disso, o PL passou a considerar outro perfil para o posto nos últimos dias e os senadores Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha, e Marcos Pontes (PL-SP), passaram a ser apontados como opções.

As deputadas Julia Zanatta (PL-SC) e Priscila Costa (PL-CE) também estiveram entre os nomes avaliados.

Na semana passada, o presidenciável chegou a convidar a senadora Tereza Cristina (PP-MS) para ser sua companheira de chapa, mas o partido dela divulgou uma nota em que decidiu pela neutralidade na disputa presidencial. O União Brasil, que forma uma federação com o PP, também aderiu à neutralidade.

Ele também cogitou a ex-presidente da Caixa Daniella Marques (Republicanos) como possibilidade. O partido dela, porém, também declarou neutralidade na eleição presidencial.

Diante das dificuldades com a federação União Brasil- PP e Republicanos, uma parte do entorno do candidato do PL passou a avaliar ter a presidente do Podemos, deputada Renata Abreu (SP), como vice. A legenda, no entanto, também decidiu pela neutralidade.

A maior parte dos principais candidatos a presidente já definiram seus vices. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tem confirmada a candidatura do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) à reeleição, o candidato do PSD, Ronaldo Caiado, tem o presidente de seu partido, Gilberto Kassab, como companheiro de chapa, e o candidato do Missão, Renan Santos, terá o militar Aroldo Medina, também de sua sigla, como candidato a vice.

O candidato do Novo, Romeu Zema, definiu mais cedo nesta quarta-feira que o candidato a vice é o senador Eduardo Girão (Novo-CE).

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