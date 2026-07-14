A- A+

eleições 2026 Campanha de Flávio é "muito turbulenta" e precisa prestar contas sobre Dark Horse, diz Mourão Alvo de aliados de Bolsonaro enquanto era vice, senador diz que parte do grupo não passa em exame "psicotécnico do Detran"

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) afirmou que a pré-campanha à Presidência de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é “muito turbulenta” e precisa prestar contas sobre o financiamento feito pelo banqueiro Daniel Vorcaro ao filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, para conter o desgaste eleitoral. Vice-presidente entre 2019 e 2022 e alvo de desconfianças dentro do bolsonarismo, ele diz que parte dos integrantes do grupo não passa em exame “psicotécnico do Detran”.

Jair Bolsonaro divulgou uma carta pedindo união em torno da candidatura de Flávio. Isso vai fortalecer a candidatura ou é um sinal claro de dificuldades internas?

Esse processo nasce na esteira de um fato que traz uma comoção para todo um grupo político, que é a prisão do Bolsonaro. Quando o Lula estava preso, ele ficou até o último momento tentando ser o candidato. No final das contas, jogou o (Fernando) Haddad para ser o candidato. É a mesma coisa (agora). Chegou uma hora que ele (Bolsonaro) teve que tomar uma atitude e colocou essa carta no intuito de dizer: “Vamos entender que o candidato que nós temos é esse (Flávio) e vamos tentar trabalhar junto dele”.

Quando Lula indicou Haddad, a esquerda se unificou rapidamente. Já Bolsonaro indicou Flávio há meses e ainda enfrenta resistência. Por que isso acontece?

Nesse meio tempo aconteceram algumas coisas com o Flávio. O pedido de recursos para o (Daniel) Vorcaro, a briga com Michelle (Bolsonaro), aquela outra idiotice que o cidadão (Paulo Figueiredo) que mora lá nos Estados Unidos disse que mulher não sabe votar. Isso é uma estupidez. Vamos combinar, né? E num país onde mais da metade das pessoas são mulheres. Não é nem tiro no pé, é amputação do pé.

O caso Master é o maior desgaste da campanha por causa do financiamento ao filme Dark Horse?

Quando a gente se apresenta o mais limpo dos limpos, tem que fazer valer essa aura. O Flávio, em determinado momento, vai ter que fazer isso e dizer: “Olha, o Vorcaro entregou tanto para gente, nós gastamos tanto”, e aí resolve essa questão. Vamos aguardar que ele faça isso aí antes do processo (eleitoral). Ele tem que ter uma vacina para isso, que é a prestação de contas.

Flávio é o melhor nome da direita para disputar a Presidência?

Talvez é o que tenha voto. Às vezes, não ganha o melhor, ganha o que tem voto. E o Flávio é um cara novo, herda os votos do pai. Ele tem condições de se preparar e escolher uma boa equipe e presidir o país num momento que vai ser muito difícil. A campanha do Flávio está muito turbulenta. Quando efetivamente dar um giro como candidato e com um vice, dizendo “esse aqui vai ser meu responsável pela área econômica”, alguém que fale com as principais lideranças do país, dos setores econômicos, aí a gente pode ver ideias que sejam mais contundentes nesse aspecto.

Qual seria o perfil ideal para ser vice de Flávio?

Vice no Brasil é uma figura decorativa. Até é uma coisa ridícula você substituir o presidente quando ele viaja ao exterior, porque ele não perde o contato. Se o presidente não der ministério para ele, como o presidente Lula deu ao Alckmin, o vice não tem função. O que se fala (na campanha): uma mulher, do Nordeste, que não seja evangélica, porque ele já tem penetração nesse segmento. E não é simples você achar uma pessoa com essas características hoje no grupo político que circula ao redor do candidato.

O Republicanos vai apoiar o Flávio?

O partido hoje tem uma tendência de permanecer numa certa neutralidade por enquanto.

Mas o partido pode indicar o vice?

A Daniella (Marques) está aí, disponível. Se o Flávio quiser colocá-la... De qualquer jeito, ela está auxiliando nas propostas econômicas de um provável governo do Flávio.

Por que a participação dos militares no bolsonarismo diminuiu?

Nas redes sociais da turma da reserva há uma defesa da candidatura do Flávio. Agora, a ativa não pode se manifestar politicamente. No governo Bolsonaro, a maioria dos militares que trabalhavam no governo eram da reserva. Se você tem um núcleo de pessoas que foram formadas e aperfeiçoadas pelo Estado brasileiro, e o Estado não nos utiliza quando a gente passa para a reserva, é até um desperdício de talentos. Agora, o presidente Bolsonaro é oriundo do meio militar. O Flávio não é, nem prestou serviço militar inicial. São visões diferentes de mundo.

Depois de tudo o que aconteceu com o núcleo mais próximo de Bolsonaro, com ex-ministros e militares presos por tentativa de golpe, o senhor se sente aliviado por ter se afastado daquele grupo?

Eu considero que esse processo todo (da trama golpista), em determinado momento, vai ser anulado porque extrapolou totalmente aquilo que seria o Estado de Direito. Eu não considero que estou aliviado porque eu não estava junto do núcleo decisório nesse momento. Talvez, se tivesse participado de alguma discussão, teria dito: “Minha gente, vamos baixar a bolinha e tocar para frente o barco, porque é dessa maneira que a vida anda”. Se a gente perdeu agora, a gente ganha a próxima.

Uma correligionária sua, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), tem sido alvo de ataques de uma ala bolsonarista. Como o senhor avalia esse episódio?

Lamentável, porque infelizmente tem grupos dessa turma bolsonarista, que para mim não passa num (exame) psicotécnico do Detran. São pessoas que parecem viver num mundo totalmente distinto daquele que é o mundo real, e que partem para as ofensas. Uma coisa é estabelecer uma crítica construtiva sobre o pensamento político. Damares foi ofendida, e não só ela como a própria Michelle também foi.

Esse conflito com Michelle prejudica a candidatura do Flávio?

Lógico. Toda e qualquer briga no atual momento dentro do próprio entorno prejudica. Eu não tenho conhecimento da realidade, mas Michelle é casada com o pai dele, mas são da mesma idade. Então, não é um relacionamento simples. Acho que a coisa não funciona de forma homogênea.

O senhor também já foi alvo de ataques de bolsonaristas. Existe uma tendência de expulsar ou hostilizar quem diverge dentro do movimento?

(já fui alvo) Várias vezes. A coisa é autofágica. São as visões míopes da situação toda e em vez de ser uma crítica a um posicionamento, parte para a ofensa e imediatamente a pessoa é taxada de traidora. O famoso assassinato de reputação.

Flávio enfrenta desgastes por causa do tarifaço. Ele fez certo de ir aos EUA?

A soberania sempre está em disputa por uma razão muito clara: entre nações não tem amizade, tem interesse. Flávio Bolsonaro resolveu fazer essa defesa no intuito de ganhar pontos políticos. Quem deveria estar fazendo a defesa é o governo Lula, que está omisso. Ao invés de o nosso chanceler ficar falando asneira, dizendo que os Estados Unidos vão invadir o Brasil, ele devia estar tentando impedir essas tarifas. Você usa a diplomacia para estabelecer um relacionamento melhor com outros países. O Itamaraty deveria ser mais ativo nisso. O governo brasileiro está de biquinho com o (Donald) Trump, mas não adianta, tem que sentar e negociar.

Por que a PEC dos militares não avançou no Senado?

Esse é um assunto que veio em 2023, por causa da presença de militares no governo Bolsonaro e aquela ideia de que o militar da ativa que é candidato vai politizar o quartel. Em primeiro lugar, isso não ocorre. Aquele que é eleito passa para a reserva e sai da profissão. E se perder a próxima eleição, não pode voltar. O número de candidatos é muito pequeno em relação ao efetivo das Forças Armadas para significar uma politização das mesmas. Por isso que essa PEC ficou guardada no escaninho.

Veja também