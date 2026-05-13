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Caso Master Campanha de Flávio faz reunião de emergência após reportagem sobre negociação com Vorcaro Participam das conversas o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o senador Rogério Marinho

A cúpula da pré-campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) realiza nesta quarta-feira (14) uma reunião de emergência para discutir os impactos políticos da reportagem publicada pelo Intercept Brasil que aponta negociações entre o senador e o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar o filme “Dark Horse”, produção biográfica sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo relatos feitos ao GLOBO, participam das conversas o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o senador Rogério Marinho, o coordenador da pré-campanha. A advogada Maria Claudia Bucchianeri, que faz parte da equipe jurídica de Flávio, também chegou ao local por volta das 17h.

O encontro foi convocado nos minutos seguintes após a divulgação da reportagem e tem como foco calibrar o tom da reação pública e avaliar os possíveis danos à construção da candidatura presidencial do senador.

Nos bastidores da campanha, as avaliações sobre o impacto político divergem. Parte dos aliados considera o episódio uma “bomba” com potencial de contaminar a pré-campanha, especialmente porque o entorno de Flávio vinha tentando afastar publicamente qualquer associação entre o bolsonarismo e o escândalo envolvendo o Banco Master.

Integrantes do núcleo político admitem ainda não haver consenso sobre qual deve ser a estratégia de reação.

Em um áudio reproduzido pelo Intercept, Flávio Flávio cobra pelo investimento no momento em que os envolvidos na produção tinham dificuldades para honrar compromissos da montagem.

"Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!", diz Flávio, no áudio, segundo o Intercept.

O ator Jim Caviezel, famoso por interpretar Jesus no filme "A Paixão de Cristo", faz o papel de Jair Bolsonaro.

No áudio, o senador demonstra preocupação e cita a hipótese de até mesmo "dar um carlote" no Jim Caviezel.

"Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus [Nowrasteh, o diretor]. Os caras renomadíssimos lá no cinema americano e mundial. Pô, ia ser muito ruim. Agora que é a reta final a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo", diz o Flávio, na mensagem.

Segundo relatos, a campanha deve discutir se o melhor caminho seria partir para o confronto direto com a reportagem, minimizar o episódio ou evitar ampliar o tema publicamente.

Há também uma ala que demonstra mais tranquilidade no PL. Interlocutores ligados à campanha afirmam que, apesar do desgaste político e da repercussão negativa, a reportagem não apresenta até o momento indícios diretos de corrupção ou ilegalidade envolvendo Flávio.

A aposta desse grupo é que o caso perca força nos próximos dias e não produza efeitos duradouros sobre a pré-campanha presidencial.

A reportagem do Intercept afirma que o envolvimento de Vorcaro teria sido negociado diretamente por Flávio Bolsonaro e contado com participação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e do deputado federal Mario Frias. Procurado pela publicação, Flávio negou as informações e afirmou que a história era “mentira”.

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