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Eleições 2026

Campanha de Flávio pediu votação até 19h por chuvas em alguns estados

PL pede mais tempo em SP, MG, PR, SC e RS

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Chuva na cidade de São PauloChuva na cidade de São Paulo - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A campanha do candidato a presidente da República Flávio Bolsonaro (PL) pediu, há pouco, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a ampliação do horário de votação em municípios de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O candidato defende que o horário seja estendido até as 19h. 

Conforme a legislação eleitoral, o horário de votação deve ser encerrado às 17h. Contudo, a campanha do presidenciável argumentou que os estados foram atingidos por fortes chuvas neste domingo (25), fato que prejudicou o deslocamento de eleitores. 

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O pedido de Flávio para ampliar o horário de votação foi feito após a campanha do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também solicitar que o horário de votação seja estendido até as 19h. 

A campanha do PT citou que a circulação de transporte coletivo foi restringida em municípios dos estados do Piauí, Paraíba, Paraná, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Roraima e Bahia. 

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