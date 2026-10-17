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Eleições 2026 Campanha de Lula cresce nas ruas e nas redes sociais, afirma Alckmin Alckmin destaca mobilização de jovens e novos apoios à campanha de Lula e defende fim da escala 6x1

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou neste sábado (17), que a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra crescimento nas ruas e nas redes sociais.

Em entrevista antes de encontro com representantes da sociedade civil, na capital paulista, ele destacou a mobilização de jovens e estudantes e a chegada de novos apoios à candidatura.

"Estamos vendo um crescimento da campanha, crescimento nas ruas, em todo lugar", disse Alckmin. Segundo ele, os jovens e estudantes têm se mobilizado em diferentes cidades e contribuído para ampliar a presença da campanha nas redes sociais.

O vice-presidente também destacou o apoio de Bia Cardoso, filha do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e de familiares do ex-governador paulista Mário Covas, como Mário Covas Filho, o Zuzinha. Segundo Alckmin, essas adesões representam uma mobilização em defesa da democracia e da Constituição brasileira, além do desenvolvimento econômico.

Ao abordar a agenda econômica, Alckmin afirmou que o País precisa evitar um cenário de recessão, desemprego e fechamento de empresas. "Queremos a economia crescendo, distribuindo renda", declarou.

O vice-presidente também citou o empreendedorismo como uma característica da economia brasileira e mencionou os pequenos negócios observados durante a caminhada realizada mais cedo em Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Ele destacou atividades como salões de manicure, barbearias, lojas e estabelecimentos de alimentação.

Na área trabalhista, o vice-presidente defendeu o fim da escala 6x1. "O trabalhador poder ter dois dias para a família, para os estudos, para a sua saúde", afirmou.

Ao final, Alckmin ressaltou a importância da reta final da campanha. "Acho que estamos no rumo certo. É trabalhar, esses últimos oito dias são importantíssimos", disse.

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