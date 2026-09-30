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Eleições 2026 Campanha de Lula pede a evangélicos orações pelo presidente até fim da apuração no 1º turno Gesto é similar ao feito por Lula em 2022

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma convocação aos seus eleitores evangélicos para que façam um "propósito de oração" para ele começando nesta quarta-feira, 30, até o fim da apuração das urnas eletrônicas no dia da votação, às 19h do domingo, 4.

A ideia proposta é de um "relógio de oração", em que os apoiadores podem escolher um horário e reservar alguns minutos do dia para pedir por "proteção, sabedoria, paz, justiça e para que o cuidado com o próximo prevaleça no Brasil".

"Faremos um Relógio de Oração pela vida do presidente Lula, por sua família, por sabedoria e proteção, e para que a justiça, a verdade, a paz e o cuidado com o próximo prevaleçam no Brasil", diz a mensagem divulgada no grupo "Evangélicos com Lula", que faz parte da campanha do presidente nesta eleição.

Trata-se de um gesto similar feito por Lula em 2022, quando a campanha petista pediu, faltando três dias para o primeiro turno da eleição daquele ano, que seus apoiadores fizessem 24h de oração pelo petista.

Essa é mais uma das investidas da campanha lulista para manter o assunto religioso na pauta eleitoral faltando quatro dias para o primeiro turno das eleições deste ano.

Como mostrou o Estadão, desde que se tornou o terceiro maior assunto político do ano nas redes sociais, a fake news que envolve Nossa Senhora Aparecida chegou aos palanques tanto de Lula como de Flávio Bolsonaro (PL), o principal oponente do petista nas eleições.

Desde quinta-feira, 24, uma notícia falsa envolvendo Nossa Senhora Aparecida e Flávio, divulgada pela esquerda, viralizou nas redes sociais e, ao lado do fim das bets, anunciado por Lula, se transformou em um dos principais assuntos deste momento da campanha.

Levantamento do Instituto Democracia em Xeque mostrou que o assunto teve quase 1 milhão de publicações nas redes sociais em menos de três dias.

Lula falou sobre Nossa Senhora ou exibiu uma imagem dela em todas as agendas políticas dele desde o último domingo, 27.

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