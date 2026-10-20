Campanha de Lula pedirá anulação da candidatura de Flávio Bolsonaro por 'interferência' da Meta
Equipe de Lula apresentará recurso ao TSE contra suposta manipulação do algoritmo da Meta
A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pedirá, nesta terça-feira (20), à Justiça Eleitoral que anule a candidatura de seu rival Flávio Bolsonaro (PL) devido a uma suposta "interferência" da Meta no segundo turno do próximo domingo (25), informou à AFP uma fonte da equipe de Lula.
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A gigante tecnológica americana, proprietária do Facebook, Instagram e WhatsApp, é alvo de denúncias por parte da campanha de Lula sob a alegação de que teria favorecido o senador conservador em suas plataformas.
Embora a Meta afirme que as acusações de ter tomado partido são "falsas", a empresa admitiu falhas, como a desativação de anúncios de Lula, atribuindo o ocorrido a "problemas técnicos" que não teriam afetado apenas o Brasil.
A equipe do presidente apresentará nesta terça-feira ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um recurso por suposta "manipulação algorítmica" da Meta, que inclui um pedido de anulação da candidatura de Flávio Bolsonaro, segundo a fonte.
A informação foi revelada primeiramente pelo jornal Folha de S. Paulo.
A Meta e os advogados de ambas as campanhas se reunirão nesta terça-feira no TSE, informou uma fonte do tribunal à AFP.
Lula, de quase 81 anos, busca um quarto mandato não consecutivo contra seu rival de 45 anos, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022).
As pesquisas mostram um empate técnico entre eles, após um primeiro turno em 4 de outubro no qual Lula obteve 45% dos votos e Bolsonaro, 47%.