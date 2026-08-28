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ELEIÇÕES 2026 Campanha de Lula tenta conter desgaste após oposição explorar fotos do presidente ao lado de lobista Estratégia tem sido afirmar que Lula nunca recebeu Roberta para uma reunião ou audiência nem tratou de contratos com a empresária

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta conter o desgaste gerado pela fala do petista, em entrevista ao Jornal Nacional, de que não conhece nem nunca esteve com a lobista e empresária Roberta Lucshinger. Logo após o fim da sabatina, a oposição começou a explorar o tema, publicando fotos de Lula ao lado de Roberta, que foram divulgadas por ela nas redes sociais. A empresária e o filho de Lula, Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, são investigados pela Polícia Federal por suspeita de tráfico de influência no governo.

— Não conheço essa moça (Roberta). Nunca vi na minha vida e nunca esteve próxima de mim — disse Lula durante a entrevista, na noite de quinta-feira.

A estratégia de integrantes da campanha tem sido afirmar que Lula nunca recebeu Roberta para uma reunião ou audiência nem tratou de contratos com a empresária. Além disso, pontuam que, na função de presidente, Lula tira fotos com muitas pessoas com as quais não se relaciona. Roberta é amiga de Lulinha e da mulher dele, já foi candidata pelo PT, mas não se elegeu, e nas redes sociais já publicou fotos ao lado de outras autoridades.

Aliados, no entanto, reconhecem o deslize de Lula em um momento delicado da disputa presidencial e afirmam que o presidente falou de forma espontânea, por não lembrar de já ter estado com Roberta. Também pontuam que a empresária já foi candidata a deputada estadual pelo PT em São Paulo, em 2018, mas não se elegeu.

O núcleo mais próximo ao presidente busca afastar Lula de Roberta, ao pontuar que a relação da empresária é com Lulinha e as conversas no governo chegaram até o ex-chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, sem chegar à mesa de Lula. Como mostrou O GLOBO, Lula chegou a questionar o filho sobre a natureza da sua relação com Roberta,

A empresária é herdeira de um banqueiro suíço e amiga da esposa de Lulinha, Renata Moreira.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal adversário de Lula na corrida pela reeleição, foi um dos que repercutiu o tema. "Mentir é tudo que ele sabe", escreveu o candidato ao Planalto em post que traz duas fotos do rival com a lobista.

Em seguida, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), por exemplo, recuperou uma imagem postada pela própria empresária nas redes sociais, na qual ela aparece ao lado do petista. "O Lula parece estar um pouco esquecido ultimamente…", escreveu.

Outro que seguiu a mesma linha foi o ex-secretário de comunicação no governo Bolsonaro Fabio Wajngarten. "Conhece ou não conhece?", perguntou.

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