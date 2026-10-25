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Eleições 2026

Campanha de Lula vai pedir ao TSE horário maior de votação após denúncias sobre falta de ônibus

Pedido será feito após denúncias de frotas de ônibus reduzidas em Salvador (BA) e em São Paulo (SP)

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Campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está formulando um pedido ao TSE para ampliar o horário de votaçãoCampanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está formulando um pedido ao TSE para ampliar o horário de votação - Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está formulando um pedido para ampliar o horário de votação neste domingo, 25.

Segundo Marco Aurélio de Carvalho, um dos coordenadores da campanha, o pedido será feito após denúncias de frotas de ônibus reduzidas em Salvador (BA) e em São Paulo (SP).

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"Estamos formulando exatamente agora o pedido e vamos entrar no Tribunal Superior Eleitoral, que tem competência para discutir a matéria. Esperamos que o Pleno se reúna, dada a urgência da situação, para garantir o direito de voto, que é sagrado numa democracia. Vamos pedir, sim, a ampliação do horário, para que todos possam votar", disse aos jornalistas.

Marco Aurélio também disse ter conversado com a direção da companhia aérea GOL, após as denúncias de cancelamento de voos. "Conversei com a direção da GOL, que deixou claro que iria remanejar".

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