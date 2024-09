Campanha de Marçal diz que pedido de investigação feito por Datena é "ilação"

A- A+

A campanha do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) considera que o pedido de investigação feito pela campanha de José Luiz Datena (PSDB) se trata de uma "ilação". O tucano entrou na Justiça Eleitoral com um pedido para que se investigue possíveis "doações suspeitas" à campanha de Marçal.

O coordenador jurídico da campanha de Marçal, Paulo Hamilton, disse não haver "nada suspeito" nas doações feitas ao candidato. "As doações são públicas, estão no site do TRE e não há nada suspeito", afirmou.

Hamilton criticou o pedido, que qualificou como um "ataque infundado" da campanha de Datena. "Isso é apenas uma ilação da oposição. É mais um ataque infundado que é facilmente esclarecido."



Veja também

ELEIÇÕES SÃO PAULO Datena pede que Justiça Eleitoral investigue "doações suspeitas" a Marçal